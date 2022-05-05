В британской разведке знают, как Россия может использовать военные учения в Беларуси

Британская разведка считает, что внезапные военные учения в Беларуси не несут в себе опасность Украине и другим соседям Беларуси, но Россия может использовать маневры белорусских войск для того, чтобы удержать часть подразделений ВСУ на севере. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии.

Военные учения Беларуси. Фото: из открытых источников

В Лондоне отмечают, что белорусские войска выходят в поля, покидая места постоянной дислокации. При этом в британской разведке не видят в таки учениях внезапный фактор, ведь в мае заканчиваются учения, которые Минск начал еще зимой.

В Минобороны Британии считают, что военными учениями Беларуси может воспользоваться Россия. Москва попытается раздуть историю о том, что теперь Украине снова грозит опасность, ведь белорусские войска могут устроить провокации на границе с Украиной. Россия будет это делать для того, чтобы удержать украинских защитников на северском направлении и не дать ВСУ, которые стоят на Донбассе, получить подкрепление. При этом в битве за Донбасс украинским войскам не будет лишним подкрепление.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны Украины считают, что стратегически войну в Украине Россия уже проиграла, ведь поставленные Кремлем цели по оккупации всей Украины – провалены. Спикер Минобороны Александр Мотузяник считает, что России не удастся одержать победу ни до 9 мая, ни после этой даты. В Минобороны считают, что российские войска не смогут прорвать оборону ВСУ на Донбассе. Также нет вариантов, что российским захватчикам удастся оккупировать юг Украины. Украинские войска за 8 лет войны на востоке Украины очень хорошо подготовились от отражению российского вторжения.





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