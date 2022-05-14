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В британской разведке заявили о провале ключевого плана Кремля в Украине

России уже не удалось по-быстрому "откусить" временно оккупированные территории Украины

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Основной план Москвы перед вторжением заключался в том, чтобы сначала оккупировать украинские территории, а потом, путем проведения фейковых "референдумов" поставить там марионеточную власть. То, что план Кремля провалился свидетельствует ситуация во временно оккупированном Херсоне, где высшему руководству РФ не удалось достичь своих политических целей в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В британской разведке заявили о провале ключевого плана Кремля в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, "военно-гражданская администрация", которую представляют отобранные оккупантами коллаборанты, обратилась к руководству России с просьбой включить Херсонскую область в состав РФ.

Ранее же планировалось, что России удастся на оккупированных территориях создать видимость поддержки среди населения решения о включении украинских регионов в состав РФ. Кремль планировал оперативно провести целую серию "референдумов" в захваченных областях.

В Минобороны Британии подчеркивают, если Кремль все-таки решится на проведение фейкового "референдума" в Херсоне, то со 100% вероятностью можно сказать, что он будет сфальсифицирован и его результаты не будут соответствовать действительности. Большинство граждан Херсонской области и дальше будет негативно настроены относительно российской власти в этом украинском регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых деоккупированных населенных пунктах. По словам главы украинского государства, в дальнейшем 

Также издание "Комментарии" сообщало - в России уже задумались над тем, что потеряли слишком много авиации в небе над Украиной.


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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1522815718999289856
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