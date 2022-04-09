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В британской разведке рассказали, где ждать прилетов вражеской авиации

Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, а при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска по-прежнему делают главную ставку на наступление в сторону востока и юга Украины. Именно в этих регионах стоит ожидать повышение активность российской авиации. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает в своей сводке Минобороны Британии.

В британской разведке рассказали, где ждать прилетов вражеской авиации

Самолет. Фото: из открытых источников

В ведомстве подтверждают информацию украинских спецслужб о том, что Россия продолжает тактику огня по мирных городам и селам, нанося прицельные удары по мирным гражданам Украины. Примером есть вчерашний ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, где собралось больше 4 тысяч беженцев. Зная это, россияне насели ракетный удар.

Донбасс, Мариуполь, Николаев – самые горячие точки в Украине. Основная часть ракет, которые Россия запускает по территории Украины происходит с моря. 

Увеличение активности российской авиации на юге и востоке может быть связано с наступательными действиями российской армии в этих регионах. 

При этом в ведомстве подчеркивают, что попытки российских военных обеспечить сухопутный коридор между оккупированным Донбассом и Крымом успешно разбивает украинская армия. Украина продолжает эффективно обороняться, отражая атаки противника. 

Ранее в разведке Британии подтвердили информацию о том, что в северной части Украины не осталось российских войск. Эти войска сейчас на территории РФ и им понадобиться примерно неделя, чтобы присоединиться к остальным силам на востоке. 

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