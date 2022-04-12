В Британии предупредили Путина о возможных ответах в случае подтверждения химатаки РФ

Сообщения о возможном применении Россией химического оружия в блокадном Мариуполе вызвали резонанс в мире. Появилась реакция и Великобритании. Так министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи заявил, что Путин должен уже сейчас понимать, что Кремль ждет самая жесткая реакция, рассматриваются разные варианты, если информация о применении химоружия в Украине подтвердится. Об этом, как пишет издание "Комментарии", сообщает "Sky News".

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Президент Путин должен знать, что на столе есть все возможные варианты, как ответит Запад", — сказал Джеймс Хиппи.

Он уточнил, пока что у британского правительства нет точной проверенной информации о применении РФ химического оружия в Мариуполе.

Министр отметил, нужно понимать, что химическое оружие может быть использовано и применено в самых разных видах. Может быть применен слезоточивый газ, который обычно используется для подавления массовых беспорядков, а может быть и использовано вещество, которое приводит к массовым смертям.

По словам Джеймса Хиппи, есть вещи, которые ничем объяснить и оправдать нельзя. Поэтому, в случае подтверждения информации о применении Россией химического оружия в Мариуполе однозначно будет ответ. Уже сейчас есть несколько вариантов такого ответа. Какой из них будет выбран, станет ясно позже.

Джеймс Хиппи отметил, что он высоко оценивает героизм и мужество украинских защитников, которые в непростой ситуации дают отпор российской армии и не позволяют взять важный населённый пункт.

Читайте на портале "Комментарии" — вчера вечером появилась тревожная новость об использовании российскими войсками в Мариуполе химического оружия. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию высказали свое мнение, почему у Путина решили пойти на такой шаг и какие последствия для России теперь стоит ожидать.





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