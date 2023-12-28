В Бразилии ответили, арестуют ли Путина, если тот приедет на саммит G20

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Кравцев Сергей
Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что его страна, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда, не отказалась от намерений пригласить на саммит "Группы двадцати" в 2024 году российского президента Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом Виейра заявил в интервью бразильской службе BBC.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Министр иностранных дел Бразилии отметил, Владимира Путина приглашают на саммит G20, потому что Россия является "естественным членом" этого объединения.
На вопрос, существует ли возможность ареста Путина в случае его приезда, Виейра сказал, что он не готов дать прямой ответ на это вопрос, но предположил, что это вряд ли возможно.
Он также считает, что Бразилия не "обязана выполнять" ордер МУС на арест российского президента, потому что "должен быть приказ" – какой именно, министр не уточнил.
Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины. Из-за этого он в конце концов не поехал на саммит БРИКС в Южной Африке, которая является подписантом Римского статуса.
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