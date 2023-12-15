В Болгарии допустили войну с РФ из-за побережья Черного моря: что стало причиной

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Кравцев Сергей
Заявления российского диктатора Владимира Путина во время "прямой линии" о том, что все побережье Черного моря раньше было российским, выдает его имперские амбиции за счет нескольких стран, которые сейчас находятся в Европейском Союзе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Деньков на втором дне саммита ЕС в Брюсселе, пишет Euractiv.
Россия и Болгария. Фото: из открытых источников
Деньков считает, что Болгария должна внимательно смотреть на следующие шаги РФ и интегрировать свою армию в структуры НАТО.
При этом Деньков не стал прямо отвечать может ли Кремль действовать по старой проверенной схеме, используя большое количество россиян, проживающих в Болгарии, для территориальных претензий.
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-конференция и "прямая линия с народом" российского диктатора Владимира Путина, которые он решил провести 14 декабря, совместив с новыми обстрелами Украины, не обошлась без вопросов о войне и мире. Путин не сумел дать на них внятного ответа, а также игнорировал неудобные вопросы, периодически появляющиеся на экране (типа "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?"). Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями о путинском шоу.
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