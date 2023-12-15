В Болгарии допустили войну с РФ из-за побережья Черного моря: что стало причиной

Заявления российского диктатора Владимира Путина во время "прямой линии" о том, что все побережье Черного моря раньше было российским, выдает его имперские амбиции за счет нескольких стран, которые сейчас находятся в Европейском Союзе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Деньков на втором дне саммита ЕС в Брюсселе, пишет Euractiv.

Россия и Болгария. Фото: из открытых источников

"В определенной степени это не является чем-то новым, но, с другой стороны, мы должны серьезно относиться к таким заявлениям, потому что если раньше они звучали просто как слова, то с недавних пор они выглядят как план действий, поэтому, действительно, мы должны быть очень осторожны", — отметил политик.

Деньков считает, что Болгария должна внимательно смотреть на следующие шаги РФ и интегрировать свою армию в структуры НАТО.

"Многие люди, в том числе и я, говорят, что мы должны быть готовы, и я надеюсь, что болгарское общество поймет, что мы должны быть бдительными в этом смысле... Мы должны быть готовы к тому, что, не дай Бог, что-то случится", — добавил премьер.

При этом Деньков не стал прямо отвечать может ли Кремль действовать по старой проверенной схеме, используя большое количество россиян, проживающих в Болгарии, для территориальных претензий.

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