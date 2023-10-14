В ближайшие недели может произойти еще одно вторжение: в США предупредили о новой угрозе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", цитируя Энтони Блинкена.

Азербайджан. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на анонимные источники отмечает, что Блинкен рассказал нескольким законодателям о том, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и заявил, что Вашингтон видят возможность того, что Баку примет решение о вторжении на юг Армении в ближайшие недели.

Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Ереван открыть "коридор" вдоль своей южной границы. В противном случае лидер Азербайджана пригрозил оперативно решить вопрос "силой".

В Госдепе США отметили, что несмотря ни на что Армения должна сохранить свои "суверенитет и территориальную целостность". В Вашингтоне призвали стороны искать компромиссное решение за столом переговоров, а не на поле боя.

Энтони Блинкен высказал мнение, что он "глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана" и обозначил позицию США — "использование силы для разрешения споров неприемлемо".

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