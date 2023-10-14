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В ближайшие недели может произойти еще одно вторжение: в США предупредили о новой угрозе

По информации Politico, Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели

сегодня, 08:07 comments1561
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Кравцев Сергей
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", цитируя Энтони Блинкена.

В ближайшие недели может произойти еще одно вторжение: в США предупредили о новой угрозе

Азербайджан. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на анонимные источники отмечает, что Блинкен рассказал нескольким законодателям о том, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и заявил, что Вашингтон видят возможность того, что Баку примет решение о вторжении на юг Армении в ближайшие недели.


Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Ереван открыть "коридор" вдоль своей южной границы. В противном случае лидер Азербайджана пригрозил оперативно решить вопрос "силой".

В Госдепе США отметили, что несмотря ни на что Армения должна сохранить свои "суверенитет и территориальную целостность". В Вашингтоне призвали стороны искать компромиссное решение за столом переговоров, а не на поле боя.

Энтони Блинкен высказал мнение, что он "глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана" и обозначил позицию США — "использование силы для разрешения споров неприемлемо".

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как в результате операции азербайджанской армии самопровозглашенная армянская республика Арцах (Республика Нагорный Карабах – РНК) фактически перешла под контроль Азербайджана, стало известно, что РНК прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Как ситуация в кавказском регионе может развиваться дальше? Отразится ли это на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.politico.com/news/2023/10/13/blinken-warned-lawmakers-azerbaijan-may-invade-armenia-in-coming-weeks-00121500
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