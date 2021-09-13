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Главная Новости Общество события В Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался скрыться (ВИДЕО)
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В Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался скрыться (ВИДЕО)

Горожанин, которого сбил городской депутат, получил тяжелые повреждения

сегодня, 00:08
Автор:

Лиля Воробьева

Избранник Бердянского городского совета в состоянии алкогольного опьянения совершил инцидент на Мелитопольской трассе. Николай Рудницкий на иномарке сбил местного жителя, и — срезал столб освещения. Об этом сообщает Telegram канал "Украина сейчас".

В Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался скрыться (ВИДЕО)

Депутат на BMW сбил пешехода (zp.npu.gov.ua)

Это дорожно-транспортное происшествие имело место уже в ночное время 11 сентября на автодороге, ведущей на Мелитополь. Полицейские подтвердили, что водитель иномарки совершил аварию в состоянии алкогольного опьянения. Еще и взглянув, что натворил, хотел скрыться с места происшествия. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное производство, предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Его задержали другие участники дорожного движения и передали полиции. В крови водителя было 2,2 промилле алкоголя при допустимом уровне — 0,2 промилле.

Горожанин, которого сбил городской депутат, хоть и получил тяжелые повреждения, но жив. Врачи провели операцию и состояние пострадавшего улучшилось.

Напомним, что в Бердянске туристы устроили массовую драку прямо в море. На курорте в Запорожской области произошел скандальный инцидент. Туристы, приехавшие отдохнуть на берегу, устроили драку прямо в море. Отдыхающие подрались из-за медуз, которые буквально заполонили водоем. В сообщении отмечается, что отдыхающие начали драться том, что одна компания выбрасывала медуз с моря на берег, а другая группа людей это заметила, возмутилась и начала спор. Далее скандал перерос в драку. Очевидцы, снимая на видео скандальный инцидент, пытались успокоить людей и пристыдить агрессивных отдыхающих. Но туристы были настроены решительно. Людей оттягивали друг от друга, но те все равно рвались "в бой".


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Источник: https://t.me/u_now/13846
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