В Белом доме рассказали о новой фазе войны в Украине, объяснив, зачем Путину весь Донбасс

В Москве уже пересмотрели свои планы относительно войны в Украине и теперь готовятся к новому витку эскалации, но уже сугубо на востоке Украины, потерпев неудачи массированного наступления сразу по нескольким направлениям в Украине. Новая фаза войны может продлиться несколько месяце и дальше. Как передает издание "Комментарии", такое мнение озвучил советник президента США Джейк Салливан на брифинге.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

В Белом доме считают, что Россия продолжает ставить своим приоритетом массированную атаку в Донецкой и Луганской областях с намерением выйти на административные границы этих регионов. Также оккупанты не откажутся от идеи продолжить обстрелы Харькова и Николаева, пытаясь продвинуться ближе к этим городам.

Джейк Салливан отметил, Россия перебрасывает те свои войска, которые наступали в глубь страны на Севере Украины теперь на Восток. Речь идет о десятках тысяч солдат, которыми Москва хочет усилить массированное наступление на востоке Украины.

В США предполагают, что захват более широких границ Луганской и Донецкой областей нужен Кремлю для того, чтобы "замаскировать" неудачи, которые российская армия потерпела на других направлениях в Украине. Кремлю нужна хоть какая-то победа в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — информацию о том, что российские оккупанты теперь ставят главной своей задачей выйти на административные границы в Донецкой и Луганской областях также подтвердили в Генштабе ВСУ. Враг уже пытается делать первые попытки массированного наступления в сторону Славянска, не прекращает обстрелы Харькова.





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