Враг уже предпринимает попытки наступать на востоке: в Генштабе назвали основные направления

Российские оккупационные войска осуществляют перегруппировку своих сил и активно готовятся к операции на востоке Украины. Кремль не оставляет попыток выполнить главные цели – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, перед этим, взяв силы ООС в кольцо. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.



В Генштабе отмечают, понимая, что тех сил, которые сейчас на востоке Украины недостаточно, враг оперативно опрокидывает те подразделения, которые были выведены из Полесья и Северской области. Они уже прибывают в новые районы оперативного назначения.

Также в Генштабе отмечают, зафиксировано движение колон вооружения и военной техники по территории республики в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации перебазирована с аэродромов республики Беларусь на территорию России.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

По направлению на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также, силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в Изюме.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил кафиры основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуры. Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.

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