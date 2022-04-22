В Белом доме объяснили, почему в течении месяца решится, как будет выглядеть карта Европы

Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что в течении месяца может быть определен окончательный исход войны России в Украине с долгосрочными последствиями. Исход войны может напрямую повлиять на карту Европы на десятилетия вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию "The New York Times" сообщил ряд американских высокопоставленных лиц на условиях анонимности.

ВСУ. Фото: Минобороны Украины

В администрация Джо Байдена считают, что, если Россия прорвёт оборону Вооруженных сил Украины на Донбассе и займет новые территории, то Кремль сумеет это падать, как некую победу и успех так называемой "специальной военной операции". Путин в таком случае сможет заявить россиянам, что он добился "защиты" тех регионов Украины, где сосредоточено основное количество русскоговорящего населения. Если же украинские защитники смогут отбить атаки российской армии, тогда перед российским президентом станет дилемма – либо он направит еще больше людей на войну в Украину или же согласится на мирные переговоры, учитывая условия официального Киева.

В Белом доме допускают, что Путин может согласиться на усиление боевой мощи и на затягивание войны на годы, но это рискованный политически шаг, ведь при правильном вооружении и тактике сохранения боевого духа украинских защитников Украине по силам не только остановить продвижение военной машины агрессора, но и отбросить войска с тех позиций, которые они занимают сегодня.

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