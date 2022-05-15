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В Белгороде призывают вернуть регион в состав Украины (ФОТО)

В российском Белгороде заметили листовки с призывом вернуть регион в состав Харьковской области

сегодня, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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В российском Белгороде, который расположен в 40 километрах от границы с Украиной, заметили листовки с призывом вернуть регион в состав нашего государства и тем самым восстановить историческую справедливость. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

В Белгороде призывают вернуть регион в состав Украины (ФОТО)

В Белгороде призывают вернуть регион в состав Украины (фото из открытых источников)

Отмечается, что на открытках, которые подписаны якобы от легиона "Свобода России" (хотя они отметили, что не причастны к распространению листовок) написано, что Белгород нужно вернуть в состав Харьковской области. Таким образом, восстановится историческая справедливость.

"Легион "Свобода России" уже начал свою работу", — отмечается в листовках.

В Белгороде призывают вернуть регион в состав Украины (ФОТО) - фото 2
В Белгороде призывают вернуть регион в состав Украины (ФОТО) - фото 3

Отметим, что в апреле 1918 года город Белгород и территория Белгородского уезда были полностью оккупированы германскими войсками и до конца 1918 г. входили в состав Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского, после свержения которого местность вошла в состав Украинской Народной Республики. Уезд был освобожден войсками Красной Армии 20 декабря 1918 года. Однако Белгород и Белгородский уезд в административном отношении фактически числились в пределах Украины до 11 февраля 1919 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что россияне обеспокоены тем, что украинские войска не только держат оборону, но и по некоторым направлениям пытаются контрнаступать. Именно поэтому, чтобы сдержать наступление ВСУ, враг стянул к пограничной с Украиной Белгородской области 19 батальонных тактических групп. Россия оперативно пытается доукомплектовать эти подразделения, которые понесли серьезные потери во время боев, чтобы снова перебросить их в Украину.


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