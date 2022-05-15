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Светлана Шкурупий
В
российском Белгороде, который расположен в 40 километрах от границы с Украиной,
заметили листовки с призывом вернуть регион в состав нашего государства и тем
самым восстановить историческую справедливость. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
В Белгороде призывают вернуть регион в состав Украины (фото из открытых источников)
Отмечается,
что на открытках, которые подписаны якобы от легиона "Свобода России"
(хотя они отметили, что не причастны к распространению листовок) написано, что
Белгород нужно вернуть в состав Харьковской области. Таким образом,
восстановится историческая справедливость.
"Легион "Свобода России" уже начал свою работу", — отмечается в листовках.
Отметим,
что в апреле 1918 года город Белгород и территория Белгородского уезда были
полностью оккупированы германскими войсками и до конца 1918 г. входили в состав
Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского, после свержения которого
местность вошла в состав Украинской Народной Республики. Уезд был освобожден войсками
Красной Армии 20 декабря 1918 года. Однако Белгород и Белгородский уезд в
административном отношении фактически числились в пределах Украины до 11
февраля 1919 года.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что россияне обеспокоены тем, что
украинские войска не только держат оборону, но и по некоторым направлениям
пытаются контрнаступать. Именно поэтому, чтобы сдержать наступление ВСУ, враг стянул к пограничной с Украиной Белгородской области 19 батальонных тактических
групп. Россия оперативно пытается доукомплектовать эти подразделения, которые
понесли серьезные потери во время боев, чтобы снова перебросить их в Украину.
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