В армии Британии уверены – изначальный план Путина по Украине уже невыполним

Президент России Владимир Путин допустил катастрофические просчеты при попытке оккупировать Украину. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC" высказал адмирал Тони Радакин, занимающий пост начальника штаба обороны Соединенного Королевства.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. Фото: из открытых источников

Тони Радакин отметил, Путин не понимал, в каком состоянии на самом деле находится российская армия, потому как его дезинформировали о боеспособности войска. На самом деле ей оказалось не по силам выполнить задачу, которую поставил перед ней Путин, а именно – оккупировать Украину.

Лондон "невероятно осторожно" воспринял заявления России об отводе части войск от Киева, поскольку первый этап "спецоперации" в Украине выполнен. Тони Радакин считает, что перегруппировка российских войск связана с тем, что в Кремле теперь ставят задачу – оккупировать юг и восток. Есть все признаки того, что Москва попытается сосредоточить свою ударную мощь именно в тех направлениях.

Глава британских Вооруженных сил подтвердил информацию о том, что Россия начала отвод сил от окрестностей Киева. Колонны российской техники отходят, как в РФ, так и Беларусь. Этот маневр также может стать очень болезненным для Москвы, поскольку украинские войска продолжат атаковать оккупационные войска, даже, когда те отступают.

В Британии считают, что ближайшие несколько недель будут очень непростыми для Украины, но о выполнении изначального плана Путина речь уже не идет. Во многом Путин уже проиграл, потому что совершил серию неисправимых ошибок.

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