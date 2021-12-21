В Антарктиде, где сейчас лето, выпал рекордный уровень снега

В Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская станция Академик Вернадский, выпал рекордный уровень снега. Таких сугробов полярники не фиксировали уже 20 лет. Как говорится на странице Национального Антарктического научного центра в Facebook, метеорологи зафиксировали, что уровень снега на День святого Николая возле станции "Академик Вернадский" составил 2,75 метра. Это самое большое значение за последние 20 лет.

Антарктида (фото из открытых источников)

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составлял 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в нынешнем году.

"На нашем острове и теперь снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд", — добавили в центре.

Напомним, на антарктической станции "Академик Вернадский" уже установили новое оборудование для переработки пластикового мусора. Такая переработка также уменьшит расходы на утилизацию отходов. Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра. Оборудование установили при поддержке компании Coca-Cola HBC в Украине. Украинские ученые, которые находятся в экспедиции на Антарктиде, сортируют мусор и отходы по разным фракциям и вывозят их для утилизации на других континентах.

За год собирается немало мусора — более тонны. Теперь пластиковые отходы будут получать "вторую" жизнь в виде сувениров для туристов. До 2020 года станцию посещало около 4 тысяч туристов в течение теплого периода, антарктического лета. Станция — довольно привлекательный туристический destination, ведь там можно увидеть тюленей и пингвинов. По словам Евгения Дикого, директора Национального антарктического научного центра, перерабатывая пластик они станут наглядным примером того, как следует бороться с загрязнением океана пластиковыми отходами.

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