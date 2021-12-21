logo

BTC/USD

48968.49

ETH/USD

4024.52

LTC/USD

154.21

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Антарктиде, где сейчас лето, выпал рекордный уровень снега
commentss НОВОСТИ Все новости

В Антарктиде, где сейчас лето, выпал рекордный уровень снега

Метеорологи зафиксировали, что уровень снега на День святого Николая возле станции "Академик Вернадский" составил 2,75 метра

сегодня, 02:14
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

В Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская станция Академик Вернадский, выпал рекордный уровень снега. Таких сугробов полярники не фиксировали уже 20 лет. Как говорится на странице Национального Антарктического научного центра в Facebook, метеорологи зафиксировали, что уровень снега на День святого Николая возле станции "Академик Вернадский" составил 2,75 метра. Это самое большое значение за последние 20 лет.

В Антарктиде, где сейчас лето, выпал рекордный уровень снега

Антарктида (фото из открытых источников)

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составлял 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в нынешнем году.

"На нашем острове и теперь снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд", — добавили в центре.

Напомним, на антарктической станции "Академик Вернадский" уже установили новое оборудование для переработки пластикового мусора. Такая переработка также уменьшит расходы на утилизацию отходов. Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра. Оборудование установили при поддержке компании Coca-Cola HBC в Украине. Украинские ученые, которые находятся в экспедиции на Антарктиде, сортируют мусор и отходы по разным фракциям и вывозят их для утилизации на других континентах.

За год собирается немало мусора — более тонны. Теперь пластиковые отходы будут получать "вторую" жизнь в виде сувениров для туристов. До 2020 года станцию посещало около 4 тысяч туристов в течение теплого периода, антарктического лета. Станция — довольно привлекательный туристический destination, ведь там можно увидеть тюленей и пингвинов. По словам Евгения Дикого, директора Национального антарктического научного центра, перерабатывая пластик они станут наглядным примером того, как следует бороться с загрязнением океана пластиковыми отходами.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1806273886249147
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!