Сувениры из Антарктиды: на украинской станции будут креативно перерабатывать отходы

На антарктической станции "Академик Вернадский" уже установили новое оборудование для переработки пластикового мусора. Такая переработка также уменьшит расходы на утилизацию отходов. Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра.

Из пластика будут делать сувениры, фото ГУ Национальный антарктический научный центр

Оборудование установили при поддержке компании Coca-Cola HBC в Украине. Украинские ученые, которые находятся в экспедиции на Антарктиде, сортируют мусор и отходы по разным фракциям и вывозят их для утилизации на других континентах.



За год собирается немало мусора — более тонны. Теперь пластиковые отходы будут получать "вторую" жизнь в виде сувениров для туристов. До 2020 года станцию посещало около 4 тысяч туристов в течение теплого периода, антарктического лета. Станция — довольно привлекательный туристический destination, ведь там можно увидеть тюленей и пингвинов.

По словам Евгения Дикого, директора Национального антарктического научного центра, перерабатывая пластик они станут наглядным примером того, как следует бороться с загрязнением океана пластиковыми отходами.

На станции "Вернадский" создали закрытый цикл переработки крышечек от бутылок и флаконов от бытовой химии. Пластик измельчается и плавится, а затем отливается в формы.

Директор по связям с государственными учреждениями и коммуникаций Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик отметил, что теперь стратегия Мир Без Отходов будет реализована и в Антарктиде.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Зеленский отметил 25-летие станции "Академик Вернадский" с полярниками онлайн и пообещал им ледокол.

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