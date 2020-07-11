В аэропортах Киева и Львова появятся лаборатории для ПЦР-тестов

В аэропортах Киева и Львова устанавливают лаборатории, где будут проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Так, в лабораториях будут делать ПЦР-тесты. Если результат будет отрицательным, то человеку позволят не проходить двухнедельную самоизоляцию. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, хотят избежать скоплений людей возле лабораторий. Поэтому сейчас идут переговоры с Министерством цифровой трансформации: планируется привязать выдачу результатов тестов в приложении "Дий вдома".

В правительстве считают, что такое нововведение аэропортах позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину.

Напомним, в июле границы для Украины открыли уже 23 страны. В МИД показали перечень государств и рассказали об условиях.

Как ранее информировал портал "Комментарии", появился обновленный список стран "красной зоны": добавилась Болгария. В Минздраве рассказали, из каких стран пересечение границы возможно только при условии обязательной самоизоляции.

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