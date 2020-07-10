Появился обновленный список стран красной зоны: добавилась Болгария

В обновленный список стран "красной зоны" попала Болгария. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, по информации о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 9 июля, в "красную зону" вошла 61 страна. В частности, в перечне такие государства: США, Армения, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Азербайджан, Канада, Украина, Египет, Албания, Болгария, Чехия и другие. То есть, при въезде с "красной" страны пересечение границы возможно только при условии обязательной двухнедельной самоизоляции. А для стран "зеленой зоны" требование не действует. Так, "зелеными" государствами определены, среди прочих, Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Узбекистан, Австрия, Словения, Венгрия, Норвегия, Германия, Словакия, Эстония, Грузия, Латвия и другие.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины объяснили нюансы транзита через "красную зону" при въезде в Украину.

Как сообщалось, границы для Украины открыли 23 страны: в МИД показали список и назвали условия.

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