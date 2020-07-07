Границы для Украины открыли 23 страны: список и условия

Границы для Украины открыли еще больше стран – 23 по состоянию на 7 июля. Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Список включает те государства, в которые для въезда требуется виза. Кроме того, нужно будет соблюсти карантинные ограничения. Самые популярные направления - Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Меньше украинцев отправляются в Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Бурунди, Танзания, Сейшельские острова.

Как отметил Кулеба, восемь категорий граждан могут въехать на территорию Евросоюза, несмотря на общий запрет.

"Сейчас Украина не соответствует критериям, которые определил Европейский Союз для того, чтобы государство попадало в условный "зеленый" список стран, граждане которых могут пересекать границы. Но даже из этого запрета есть исключения – восемь категорий граждан", - сообщил министр.

Речь идет о таких категориях:

- сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники;

- специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь;

- пограничники;

- перевозчики товаров и другие представители транспортных служб, прежде всего речь идет о водителях грузовиков;

- дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и международных контингентов;

- лица, следующие транзитом;

- те, кто едет с туристической целью, или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес;

- лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства. Эти обстоятельства могут по-разному толковаться в разных странах.

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