Уже не в обнимку с Россией: как Киеву еще больше заручиться поддержкой Китая

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Кравцев Сергей
В телефонном разговоре президент Франции Эммануэль Макрон и глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин обсудили, среди прочего, ситуацию в Украине. В сообщении Елисейского дворца отмечается, что "лидеры двух государств напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились относительно необходимости достижения режима прекращения огня". Можно ли говорить о смене китайской позиции с начала широкомасштабной российской агрессии? Что Западный мир может предложить Китаю, чтобы тот не только соблюдал условный нейтралитет в российско-украинской войне, но и надавил на РФ с целью скорейшего завершения агрессии? Что война в Украине значит для КНР? Издание "Комментарии" с помощью экспертов попробовало разобраться в ситуации.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что позиция Китая не изменилась.
По его словам, КНР со времен Мао Цзэдуна придерживается нейтральной позиции в смысле внеблоковости. В современную эпоху, особенно в последние годы, Китай активно использует антиблоковую риторику в политическом противостоянии с коллективным Западом в целом и США в частности. И война РФ против Украины, к сожалению, рассматривается китайским руководством в контексте этого противостояния, акцентирует эксперт.
Он обращает внимание, Китай развивает партнерство со многими государствами Африканского континента. И приверженность КНР борьбе с голодом в Африке можно попытаться использовать с целью разблокирования экспорта зерна из украинских портов. Да и сам Китай, подчеркивает политолог, нуждается в поставках определенных видов продовольствия из Украины. И в этом аспекте он мог бы отойти от своей нейтральности, оказывая давление на РФ.
Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик уверен, что телефонный разговор лидеров Китая и Франции, состоявшийся 10 мая, является довольно важным событием в международной дипломатии. По его мнению, в нем были расставлены важнейшие акценты в вопросах видения каждой из этих великих держав современной геополитики и геоэкономики.
Он акцентирует, что КНР никогда и ни в какой мере не поддерживала вторжение российских войск в Украину.
По его словам, нынешняя война в Украине и для Китая является трагическим многоаспектным процессом. И вот почему:
1) Украина была для Китая реальным и перспективным партнёром в экономическом сотрудничестве, в том числе партнёром-реципиентом в программах огромных китайских инвестиций;
2) война подрывает основы продовольственной безопасности в мире, ведёт к скачку цен на сельскохозяйственные товары, создаёт дополнительные (не только логистические) трудности для КНР в обеспечении своего рынка сельхозпродуктами, угрожая дефицитом по ряду товарных позиций;
3) создаются неблагоприятные условия для реализации политики Китая, направленной на укрепление основ многополярного мира.
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