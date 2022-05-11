Уже не в обнимку с Россией: как Киеву еще больше заручиться поддержкой Китая

В телефонном разговоре президент Франции Эммануэль Макрон и глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин обсудили, среди прочего, ситуацию в Украине. В сообщении Елисейского дворца отмечается, что "лидеры двух государств напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились относительно необходимости достижения режима прекращения огня". Можно ли говорить о смене китайской позиции с начала широкомасштабной российской агрессии? Что Западный мир может предложить Китаю, чтобы тот не только соблюдал условный нейтралитет в российско-украинской войне, но и надавил на РФ с целью скорейшего завершения агрессии? Что война в Украине значит для КНР? Издание "Комментарии" с помощью экспертов попробовало разобраться в ситуации.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Приверженность КНР борьбе с голодом в Африке можно попытаться использовать с целью разблокирования экспорта зерна из украинских портов

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что позиция Китая не изменилась.

"То, что обозначено в сообщении Елисейского дворца по итогам переговоров Макрона и Си Цзиньпина – та самая позиция, которой придерживается официальный Пекин с начала полномасштабной войны России против Украины. А именно – уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, призывы к прекращению огня и переговорам. Китайская дипломатия традиционно тяготеет к общим формулировкам. Без детализации. И мы видим именно такую общую формулировку. Которую попросту отобразили в пресс-релизе Елисейского дворца", – поясняет Владимир Воля.

По его словам, КНР со времен Мао Цзэдуна придерживается нейтральной позиции в смысле внеблоковости. В современную эпоху, особенно в последние годы, Китай активно использует антиблоковую риторику в политическом противостоянии с коллективным Западом в целом и США в частности. И война РФ против Украины, к сожалению, рассматривается китайским руководством в контексте этого противостояния, акцентирует эксперт.

"Что могло бы склонить КНР на сторону Украины, к вариациям антироссийских заявлений и действий? Думаю, тут важен ряд моментов. Во-первых, отмена США (постепенная или одномоментная) торговых ограничений, введенных Трампом для Китая. Во-вторых, прекращение риторики Запада, связанной с Синьцзяном и уйгурами. В-третьих, прекращение поставок вооружения Тайваню со стороны Штатов. Из этих трех моментов наиболее реалистичным выглядит лишь один – смягчение или снятие торговых барьеров, установленных при Трампе", – отмечает Владимир Воля.

Он обращает внимание, Китай развивает партнерство со многими государствами Африканского континента. И приверженность КНР борьбе с голодом в Африке можно попытаться использовать с целью разблокирования экспорта зерна из украинских портов. Да и сам Китай, подчеркивает политолог, нуждается в поставках определенных видов продовольствия из Украины. И в этом аспекте он мог бы отойти от своей нейтральности, оказывая давление на РФ.

Председатель Си Цзиньпин ранее деликатно пытался объяснить российскому лидеру порочность и бесперспективность авантюристических действий

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик уверен, что телефонный разговор лидеров Китая и Франции, состоявшийся 10 мая, является довольно важным событием в международной дипломатии. По его мнению, в нем были расставлены важнейшие акценты в вопросах видения каждой из этих великих держав современной геополитики и геоэкономики.

"Что касается конкретизации политики КНР в отношении Украины, то Китай снова подчеркнул свою принципиальную позицию, заключающуюся в поддержке территориальной целостности Украины, а также готовности продолжать оказывать украинскому народу гуманитарную помощь и содействовать поиску путей достижения справедливого мира", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что КНР никогда и ни в какой мере не поддерживала вторжение российских войск в Украину.

"Более того, председатель Си Цзиньпин ранее деликатно пытался объяснить российскому лидеру порочность и бесперспективность авантюристических действий. Но российский президент не готов прислушиваться к голосу разума. Очевидно, что нынешнее российское руководство не знакомо с древней китайской мудростью и, в частности, с основами принципами "Военного искусства" Сунь Цзы, и своей кровавой авантюрой в Украине загнало свой народ и страну в смертельно опасную геополитическую и цивилизационную ловушку. В Китае об этом глубоко сожалеют", – отмечает Валентин Якушик.

По его словам, нынешняя война в Украине и для Китая является трагическим многоаспектным процессом. И вот почему:

1) Украина была для Китая реальным и перспективным партнёром в экономическом сотрудничестве, в том числе партнёром-реципиентом в программах огромных китайских инвестиций;

2) война подрывает основы продовольственной безопасности в мире, ведёт к скачку цен на сельскохозяйственные товары, создаёт дополнительные (не только логистические) трудности для КНР в обеспечении своего рынка сельхозпродуктами, угрожая дефицитом по ряду товарных позиций;

3) создаются неблагоприятные условия для реализации политики Китая, направленной на укрепление основ многополярного мира.

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