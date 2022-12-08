Узбекистан против «газового союза» с РФ: о чем это говорит – что стоит за таким разворотом стран Азии

Узбекистан вслед за Казахстаном отказался вступать в "газовый союз", предложенный россией, сообщает Reuters. Согласно планам кремля, российский газ через Центральную Азию уходил бы на китайский рынок. В Казахстане сразу отвергли это предложение (объяснили, что не позволят использовать свою территорию для обхода западных санкций). Теперь в аналогичном ключе высказался Узбекистан. О чем говорит ситуация, как она может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Узбекистан отказался от газового союза с РФ. Фото: из открытых источников

Средняя Азия переключается с россии на Китай

Экономический эксперт Даниил Монин поясняет:

"Всё более очевидно, что Средняя Азия переключается с россии на Китай. И рф теряет свое влияние в регионе. Слабых замещает Китай".

Раньше, поясняет эксперт, этот газ шел в Европу – и странам Средней Азии приходилось договариваться с рф, использовать российские трубопроводы. Нередко россияне выкупали азиатский газ по дешевке.

"Теперь монополия россии закончилась – и страны Средней Азии могут выбирать между ней и Китаем. И они выбирают Китай", – констатирует Даниил Монин.

В кремле же до сих пор считают, что все санкции, которые западные страны вводят против россии, в конечном счете, значительно больнее ударят по ним самим

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко отмечает, что ключевым опасением, с которым всегда сталкивается любой союзник россии, – это одностороннее навязывание москвой своей воли, установление ею для себя привилегированных условий сотрудничества.

"А в условиях международных санкций даже крайне зависимые от россии страны будут пытаться выйти из такой зависимости. Или хотя бы не множить свои экономические риски", – поясняет эксперт.

В кремле же, продолжает он, до сих пор считают, что все ограничения и санкции, которые западные страны вводят против россии, в конечном счете, значительно больнее ударят по ним самим – и в дальнейшем приведут к тому, что уже москва, а не "коварный Запад", будет диктовать свои правила на международных энергетических рынках.

"В этом собственно и заключается идея искусственного создания масштабного энергетического кризиса, от которого кремль надеется остаться в выигрыше. Но для этого нужно, как минимум, выиграть войну в Украине – или хотя бы успеть к ее окончанию не развалить свою собственную страну. А с этим, как видим, у московских "стратегов" появились проблемы. И они, очевидно, будут нарастать с каждым днем продолжения агрессии", – считает Александр Гаврутенко.

Поведение россии противоречит любым правилам, нормам международной безопасности

Мы наблюдаем системную картину постепенной изоляции страны-агрессора даже ближайшими ее бывшими соратниками, поясняет кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

"Поведение россии противоречит любым правилам, нормам международной безопасности. Постепенно это приведет к полной изоляции ее экономики, – прогнозирует эксперт. – Безусловно, россияне могут замкнуться на себе и жить как та же Северная Корея. Но постепенно это будет приводить к обнищанию населения. Плюс – центробежные силы рано или поздно приведут к тому, что рф развалится на ряд государств, которые будут вести более взвешенную и менее имперскую политику. Пока же россия будет постоянно терять доходы, что в итоге заставит ее прекратить военные действия".

По словам Андрея Рязанцева, практически все государства начинают понимать, что общение в любом виде, в том числе экономическом, с рф, может привести к ухудшению их собственного положения на мировом рынке.

"А никто не хочет быть изгоем, попадать под вторичные санкции, которые точно будут вводиться крупнейшими экономиками мира по отношению к пособникам российского террористического режима, – подчеркивает эксперт. – Одной из многих ошибок этой империи зла является то, что она переоценивает влияние своей сырьевой базы на мировую экономику. Рассчитывает, что без ее энергоресурсов мир не сможет нормально существовать. На самом деле это не так. Всегда на место одного приходит другой. И найдутся (уже находятся) альтернативы энергоресурсам страны-агрессора".

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