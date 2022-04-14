Утопление «Москвы» – крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ

Подбитый в Черном море российский крейсер "Москва" год будет небоеспособным. Как передает портал "Комментарии", об этом проинформировал пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Крейсер Москва. Фото: из от крытых источников

Спикер штаба Одесской ОВА отметил, что причиной повреждений корабля стало попадание ракет "Гарпун" украинского производства. Братчук уточнил, что даже в том случае, если пожар на корабле удастся оперативно потушить, то как минимум год враг не сможет использовать поврежденный корабль.

Кроме того, обращает на себя внимание один интересный момент – именно корабль "Москва" изображен на новых почтовых марках, которые теперь выпустила "Укрпочта". В частности, крейсер – на марках "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!".

Отметим, 13 апреля появились сообщения о пожаре на корабле "Москва". Позже стало известно, что пожар на крейсере возник после прицельного попадания ракеты "Гарпун". Важно отметить, что именно корабль "Москва" атаковал украинских пограничников на острове Змеиный. Тогда этот корабль был послан во всем известном направлении, что в последствии стало мемом, который вирусно распространился по всей стране.

Комментируя новость советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил у себя в Facebook, утопление "Москвы" — колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.

"Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию", – написал Арестович.

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