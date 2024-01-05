Утилизация просроченных ATACMS: реакция Пентагона

Как передает портал "Комментарии", в американском издании "Newsweek" появилась информация, что Соединенные Штаты планируют утилизировать сотни ATACMS с истекшим сроком годности вместо того, чтобы передать их Украине. В Пентагоне эту информацию отрицают.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Да, я видел эти сообщения в прессе. Это неправда. Эти сообщения ошибочны", – сказал на брифинге представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер.

Отметим, что ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также не подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты намерены утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком эксплуатации.

В американской прессе в октябре 2023 года заявили, что США передали небольшую партию из 20 ракет ATACMS Украине, которые были мгновенно использованы для ударов по российским базам. Президент Зеленский отметил ракеты и указал, что они хорошо "зарекомендовали себя".

Однако Дэниел Райс рассказал, что Lockheed Martin, производящая ракеты ATACMS, собирается их уничтожить за большие средства американских налогоплательщиков, вместо того, чтобы отправить это "великолепное легальное высокоточное кассетное оружие" в Украину. По словам бывшего советника Залужного, несмотря на истечение срока годности, это оружие может быть использовано в войне.

"Они работают. Все оружие со временем заменяют лучшим, смертоносным и экономически эффективным оружием. Эти ракеты добавляют дальности, точности и убийственности, которых у Украины нет", — сказал Райс.

Подобное мнение высказал американский генерал Бен Ходжес, отметивший, что ракеты ATACMS можно использовать годы после окончания даты эксплуатации. Кроме того, Ходжес отмечает, что "не отправлять ATACMS на основе срока годности – это политическое решение, а не вопрос безопасности" и добавляет, что нет веских причин не делать поставки ракет Украине.

Научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц считает, что Украина могла бы использовать "десятки тысяч" устаревших американских ракет, в том числе и ATACMS, с помощью установки HIMARS и помешать российским поставкам из Крыма. Кроме того, главными целями в таком случае стали бы российские базы, военная инфраструктура и войска РФ на обширной территории попадания ракет.

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