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Успеют ли восстановить больницу "Охматдет" до зимы: стали известны новые детали

Детская больница "Охматдет" готовится к зиме: объявлен тендер на противоаварийные работы

сегодня, 15:39
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Черновалова Кристина

Детская больница "Охматдет", пострадавшая в июле от ракетной атаки, объявила тендер на проведение противоаварийных работ стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними за 132 тыс грн. Эти срочные меры включают восстановление окон и дверей, а также инженерных сетей, поврежденных в результате обстрела, произошедшего 8 июля. Об этом сообщило издание "Наши Деньги".

Успеют ли восстановить больницу "Охматдет" до зимы: стали известны новые детали

Поврежденный в результате атаки РФ корпус больницы «Охматдет». Суспильне

До 15 ноября планируется выполнить первоочередные противоаварийные работы, направленные на обеспечение защиты больницы от внешнего воздействия следующей зимой, в частности закрытие оконных и дверных проемов.

"Работы будут проведены по закрытию проемов окон и дверей, уничтоженных во время ракетной атаки 8 июля этого года. Также нам необходимо закрыть инженерные сети, которые были уничтожены. И нужно сделать так, чтобы это здание пережило эту зиму, учитывая то, что мы продолжаем здесь оказывать медицинскую помощь", — отметил исполняющий обязанности гендиректора "Охматдета" Александр Урин.

Успеют ли восстановить больницу ”Охматдет” до зимы: стали известны новые детали - фото 2

Конечный срок подачи тендерных предложений – 9-10 октября, при этом финансирование работ происходит за средства благотворительного фонда "Таблеточки".

По информации Минздрава, завершен первый этап инструментального обследования здания, необходимого для осуществления безотлагательных противоаварийных работ. Этот этап включал передачу технических отчетов, сметную документацию, а также положительную экспертную оценку от ГП "Укргосэкспертиза", что позволяет начать необходимые работы.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские спецслужбы и генеральная прокуратура идентифицировали российского генерал-лейтенанта, командовавшего ракетным ударом по Национальной детской больнице "Охматдет" в Киеве.



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Источник: https://nashigroshi.org/2024/10/03/okhmatdyt-vzhe-ne-vidremontuiut-ts-oho-roku-oholosheno-tender-na-zymovu-konservatsiiu-za-10-mln/
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