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Успевает ли Украина подготовиться к зиме: в Минэнерго дали ответ

Глава Минэнерго отметил, что ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей

В Министерстве энергетики есть планы по восстановлению и построению дополнительной генерации, поэтому Украина успеет подготовиться к зиме. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Успевает ли Украина подготовиться к зиме: в Минэнерго дали ответ

Герман Галущенко. Фото: из открытых источников

"Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по возобновлению генерации и построения дополнительной, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем", — отметил Герман Галущенко.

Министр добавил, что российские обстрелы будут продолжаться, поэтому сначала необходимо восстановить все возможное, а также параллельно защитить это системами ПВО, которые Украина получает от партнеров.

По словам министра, следующим шагом является распределенная энергия, ведь она более сложна для атак врага. Благодаря децентрализации можно обеспечить электропитание в определенном регионе, даже в случае разделения системы.

Кроме того, такая генерация локальна и должна обеспечить питание критической инфраструктуры.

"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", — подчеркнул Галущенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня к украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок. Он находился на плановом ремонте, который завершился досрочно, с соблюдением всех норм безопасности. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – представительница Минэнерго Светлана Гринчук 18 августа в эфире телемарафона прогнозирует новые отключения света в последний месяц лета.




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