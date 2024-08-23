Света в Украине будет еще больше: в Минэнерго сделали обнадеживающее заявление

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Кравцев Сергей
Сегодня к украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок. Он находился на плановом ремонте, который завершился досрочно, с соблюдением всех норм безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Таким образом, в энергосистему было добавлено еще 1000 МВт мощности для ее стабильности. Это позволит не применять графики ограничения энергоснабжения для потребителей.
Отметим, заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о возможности новых отключений электроэнергии для украинцев. По ее словам, это связано с возрастающим потреблением электроэнергии, которое наблюдается в периоды жары.
Представительница Минэнерго Светлана Гринчук 18 августа в эфире телемарафона прогнозирует новые отключения света в последний месяц лета.
Замминистра энергетики объясняет, если Украина не сможет самостоятельно или благодаря партнерам обеспечить необходимый уровень электроэнергии, то придется снова возвращаться к графикам отключений.
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