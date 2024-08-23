logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Света в Украине будет еще больше: в Минэнерго сделали обнадеживающее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Света в Украине будет еще больше: в Минэнерго сделали обнадеживающее заявление

В Украине досрочно из планового ремонта вышел атомный блок

сегодня, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сегодня к украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок. Он находился на плановом ремонте, который завершился досрочно, с соблюдением всех норм безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Света в Украине будет еще больше: в Минэнерго сделали обнадеживающее заявление

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Таким образом, в энергосистему было добавлено еще 1000 МВт мощности для ее стабильности. Это позволит не применять графики ограничения энергоснабжения для потребителей.

"Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом", — говорится в сообщении.

Отметим, заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о возможности новых отключений электроэнергии для украинцев. По ее словам, это связано с возрастающим потреблением электроэнергии, которое наблюдается в периоды жары.

Представительница Минэнерго Светлана Гринчук 18 августа в эфире телемарафона прогнозирует новые отключения света в последний месяц лета.

"Ожидаем рост потребления, понимаем, что погода будет достаточно жаркой практически по всей территории Украины. Это без сомнений приведет к тому, что потребление вырастет, как бытовыми потребителями, так и бизнесом. На сегодняшний день ограничений не предполагается, но со следующей недели будем действовать по ситуации", — сказала Гринчук.

Замминистра энергетики объясняет, если Украина не сможет самостоятельно или благодаря партнерам обеспечить необходимый уровень электроэнергии, то придется снова возвращаться к графикам отключений.

"Для того чтобы сбалансировать систему, есть вероятность применения на следующей неделе графиков отключений. Поэтому мы просим бытовых потребителей, пытаться экономно использовать электроэнергию", — сказала Гринчук и добавила, что особенно нужно экономить утром и вечером, ведь это пиковые часы нагрузки на энергосистему.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости