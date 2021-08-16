Успех агросектора стал объектом особого внимания фискалов - эксперт

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Ольга Чародий
За прошедшие десять лет политика государственной
поддержки аграрного сектора сменилась постепенным, но планомерным отменой
прошлых преференций и всё большим затягиванием гаек в налогообложении
сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщает генеральный директор
ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен изданию "Комментарии-Украина".
Роман Сластен - фото из открытых источников
По его словам речь идет о нашумевшем
законопроекте №5600 и минимальной налоговой нагрузке на гектар, которое
предлагалось делать с учетом единого социального взноса (ЕСВ), что должно было
бы способствовать выведению из тени не только аренды земли, но и выплат
зарплаты.
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