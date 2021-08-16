Успех агросектора стал объектом особого внимания фискалов - эксперт

За прошедшие десять лет политика государственной поддержки аграрного сектора сменилась постепенным, но планомерным отменой прошлых преференций и всё большим затягиванием гаек в налогообложении сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщает генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен изданию "Комментарии-Украина".



Роман Сластен - фото из открытых источников

"Успех агросектора, полученный тяжким трудом, изнурительной конкурентной борьбой и развитием инфраструктуры, стал объектом особого внимания фискалов. Сначала лишили молоко- и мясоперерабатывающую отрасли преференций по НДС. Дальше лишали возмещения при экспорте по зерновым культурам, увеличивали фиксированный сельскохозяйственный налог в разы, закрутили историю с "соевыми правками", отменили вообще спецрежим по НДС для агросектора, урезали остатки господдержки в два раза от обещанного", — считает Роман Сластен.

По его словам речь идет о нашумевшем законопроекте №5600 и минимальной налоговой нагрузке на гектар, которое предлагалось делать с учетом единого социального взноса (ЕСВ), что должно было бы способствовать выведению из тени не только аренды земли, но и выплат зарплаты.



Напомним, о чень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом и локомотивом украинской экономики , заявил аграрный эксперт, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса "Комментарии-Украина". По его словам, бизнес в целом (и агробизнес, в том числе) просто не понимает, куда наша страна идет или катится.







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