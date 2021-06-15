Очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом - Лисситса

Очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом и локомотивом украинской экономики. Об этом заявил аграрный эксперт, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса "Комментарии-Украина".



Алекс Лисситса ( фото из открытых источников)

"Экспорт агросектора Украины в долларовом эквиваленте в 2021 однозначно побьет все рекорды со времен независимости. Будут ли вырученные деньги реинвестированы обратно в экономику или же зависнут на банковских счетах, сложно однозначно сказать. Какая-то часть точно пойдет на покупку земли, с 1 июля 2021 года. Но это будет немного в силы кастрированости самого рынка и невозможностью покупки юрлицами земельных угодий. Точно будут инвестиции в капитальные вложения — в виде покупки техники и технологий. Но боюсь, что инновационных — больших — проектов с высокой добавленной стоимостью и окупаемостью вложений более 10 лет точно не будет много" — сказал Лисситса.

По его словам, бизнес в целом (и агробизнес в том числе) просто не понимает, куда наша страна идет или катится.

"Бизнес волнуют всё те же вопросы: почему за два года после смены власти у нас так и не определились с вектором развития страны? Где правовая реформа и борьба с коррупцией? Почему опять вернусь схемы во многих министерствах и ведомствах? Где знаменитые инвест-няни? Список можно продолжать до бесконечности. Агробизнес готов инвестировать и на это есть деньги и возможности привлечь дополнительные ресурсы", - добавил он.

Напомним, первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины назначен бывший заместитель министра экономики Тарас Высоцкий. Такое решение правительство приняло 26 мая 2021 года. Накануне назначения чиновник подал декларацию о доходах за 2020 год.

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