Очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом - Лисситса

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Ольга Чародий
Очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020
и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом и локомотивом украинской
экономики. Об этом заявил аграрный
эксперт, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс
Лисситса "Комментарии-Украина".
Алекс Лисситса ( фото из открытых источников)
"Экспорт агросектора Украины в долларовом
эквиваленте в 2021 однозначно побьет все рекорды со времен независимости. Будут
ли вырученные деньги реинвестированы обратно в экономику или же зависнут на
банковских счетах, сложно однозначно сказать. Какая-то часть точно пойдет на
покупку земли, с 1 июля 2021 года. Но это будет немного в силы кастрированости
самого рынка и невозможностью покупки юрлицами земельных угодий. Точно будут
инвестиции в капитальные вложения — в виде покупки техники и технологий. Но
боюсь, что инновационных — больших — проектов с высокой добавленной стоимостью и
окупаемостью вложений более 10 лет точно не будет много" — сказал Лисситса.
По его словам, бизнес в целом (и агробизнес в том
числе) просто не понимает, куда наша страна идет или катится.
"Бизнес волнуют всё те же вопросы: почему за два
года после смены власти у нас так и не определились с вектором развития страны?
Где правовая реформа и борьба с коррупцией? Почему опять вернусь схемы во
многих министерствах и ведомствах? Где знаменитые инвест-няни? Список можно
продолжать до бесконечности. Агробизнес готов инвестировать и на это есть деньги
и возможности привлечь дополнительные ресурсы", - добавил он.
Напомним, первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины назначен бывший заместитель министра экономики Тарас Высоцкий. Такое решение правительство приняло 26 мая 2021 года. Накануне назначения чиновник подал декларацию о доходах за 2020 год.
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