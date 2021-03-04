Усиление контроля: боевики «ДНР» вводят пропуска на границе

Боевики "ДНР" начинают новый конфликт, не гнушаясь раз привлекать к нему обычное мирное население. По сообщению украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, представители оккупационной администрации собираются ввести специальные пропуска для пересечения условной "границы" самопровозглашенной республики.

"ДНР" вводят пропуска через "границу". Фото: ТАСС

Следует отметить, что документы, которые позволят гражданам выезжать (или въезжать) на территорию "ДНР", должны быть выданы только местными непризнанными сообществом "органами внутренних дел". Пропуск можно оформить, если человеку исполнилось 18 лет. Будет действовать такой "бумажка" в течение полугода.

Учитывая то, что для получения "документа" придется фотографироваться, позволить проверить собственный телефон и пройти дактилоскопическую регистрацию (оставить свои отпечатки пальцев в базе — ред.), это еще больше ухудшит положение дел в самопровозглашенной республике. Ни для кого не секрет, что передвижение в ОРДЛО и без того является довольно специфической процедурой, а с подобными осложнениями количество желающих выезжать за "границы" оккупированной территории, скорее всего, уменьшится.

Также стоит добавить, что регистрация личности — не единственное желаемое нововведение боевиков "ДНР". Соответствующий пропуск придется оформлять еще и на транспортное средство, которое будет передвигаться через "границу".

Прежде чем получить документ для выезда-въезда, лицам придется подать специальное заявление. Рассмотрение такого ходатайства может занять до 15 суток. Представители оккупационных властей "ДНР" объясняют подобные действия попыткой ограничить распространение коронавирусной болезни на территории самопровозглашенной республики.

Вероятно, подобная процедура въезда-выезда с оккупированных территорий совсем скоро будет реализована и в соседней "ЛНР". По крайней мере, такую возможность допускают члены украинской делегации в ТКГ.

Кроме этого, участники переговоров считают, что введение пропусков может быть очередной реакцией Российской Федерации на продолжение санкций от США и Европы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что боевики "ДНР" позволили своим военным безнаказанно обстреливать украинские позиции, что автоматически означает их выход из объявленного перемирия.

Также на портале можно узнать, какой из бывших министров Украины хочет возглавить ОРДЛО.



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