Боевики «ДНР» заявили о выходе из перемирия: подробности

Разрешение на безнаказанный обстрел украинской армии, невзирая на любые договоренности и общение Трехсторонней контактной группы, "вручили" себе сами боевики так называемой "Донецкой народной республики". Соответствующее "экстренное заявление" самопровозглашенных представителей "народной милиции" оккупантов сообщает издание "ОстроВ".

Боевики "ДНР" объявили о выходе из перемирия. Фото из открытых источников

Официальное "согласие" на "упреждающий" огонь по военным Украины боевики приняли якобы из-за того, что украинская сторона постоянно провоцирует и нарушает "режим тишины" обстрелами. При этом всем слова "днровцев" ничем не подтверждаются, в том числе и международными наблюдателями от ОБСЕ.

Тем не менее "правительству" оккупированных территорий это не мешает обвинять самих наблюдателей — "в отсутствии реакции", как и ВСУ — в "продолжающихся обстрелах" и ведении настоящего "украинского террора".

"Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", — подчеркивается в заявлении "народной милиции" самопровозглашенной республики.

Подобное решение боевиков "ДНР" демонстрирует открытое пренебрежение к любым дипломатическим переговоров ТКГ и попыткам установить мир на Донбассе не силовым путем. Фактически, оккупанты вышли из и без того хрупкого перемирия, позволив себе больше не скрывать любые попытки обстрелов украинских военных.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко в общении с представителями портала "Комментарии" высказал уверенность, что подобные заявления со стороны оккупантов в очередной раз демонстрируют их нежелание соблюдать режим тишины. И нежелание мира как такового.

"Украинская сторона, безусловно, должна реагировать еще жестче. Следует заявить о том, что предупреждение об "упреждающем огне" является фактически заявлением о готовности начать боевые действия. Не диверсии, не провокации, как сейчас, а что-то более серьезное. Ответственным лицам с украинской стороны нужно четко дать понять оккупантам — на их "упреждающий огонь" мы ответим своим, жестко подавляя любые провокационные действия противника", — отмечает Александр Мусиенко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Украина будет делать для победы над Российской Федерацией.

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