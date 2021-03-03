Боевики «ДНР» заявили о выходе из перемирия: подробности

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Вечканова Елена
Разрешение на
безнаказанный обстрел украинской армии, невзирая на любые договоренности и
общение Трехсторонней контактной группы, "вручили" себе сами боевики так
называемой "Донецкой народной республики". Соответствующее "экстренное заявление"
самопровозглашенных представителей "народной милиции" оккупантов сообщает издание
"ОстроВ".
Боевики "ДНР" объявили о выходе из перемирия. Фото из открытых источников
Официальное "согласие"
на "упреждающий" огонь по военным Украины боевики приняли якобы из-за того, что
украинская сторона постоянно провоцирует и нарушает "режим тишины" обстрелами.
При этом всем слова "днровцев" ничем не подтверждаются, в том числе и
международными наблюдателями от ОБСЕ.
Тем не менее "правительству"
оккупированных территорий это не мешает обвинять самих наблюдателей — "в отсутствии
реакции", как и ВСУ — в "продолжающихся обстрелах" и ведении настоящего "украинского
террора".
"Подразделениям
Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и
уничтожение огневых точек противника", — подчеркивается в заявлении "народной милиции" самопровозглашенной республики.
Подобное решение
боевиков "ДНР" демонстрирует открытое пренебрежение к любым дипломатическим
переговоров ТКГ и попыткам установить мир на Донбассе не силовым путем.
Фактически, оккупанты вышли из и без того хрупкого перемирия, позволив себе
больше не скрывать любые попытки обстрелов украинских военных.
Руководитель
Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко в общении с представителями портала "Комментарии" высказал уверенность, что
подобные заявления со стороны оккупантов в очередной раз демонстрируют их
нежелание соблюдать режим тишины. И нежелание мира как такового.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что, по мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Украина будет делать для победы над Российской Федерацией.
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