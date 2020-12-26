Уникальное сокровище: в Чехии нашли гвоздь, которым прибили Иисуса Христа

Археологи Чехии заявили о том, что нашли клад, который, по меркам современного мира, является бесценным. Так, золотое изделие может являться частью оформленного гвоздя, на котором был распят Иисус Христос.

Распятие Иисуса Христа

По меньшей мере, исследователи говорят, что сокровище было найдено в монастырской стене — там обнаружили деревянный ящик, который содержал в себе обломок железного гвоздя размером около шести сантиметров. Копатели предполагают, что это могло быть частью гвоздя, которым Иисус Христос был прибит к кресту, или, по крайней мере, так думали те, кто спрятал сокровище.

До клада добрались археологи, которые исследовали и собирали данные, чтобы создать цифровую модель одной из церквей, а точнее — Церкви Святого Ильи.

Исследователи обнаружили, что трехметровая ниша является входом в потайной коридор в крепости. Коридор вел в небольшую комнату, ее размеры не превышали 2,2 х 2,5 х 1,25 метра. Сложно было пробиться через отходы животных, они за многие годы забили весь проход.

Отмечается, что помимо скелетов животных, историкам пришлось пройти и через останки людей.

Самым важным оказалась находка со шкатулкой — массивная золотая пластина на крышке содержала в себе символы "IR", что может быть аббревиатурой от латинского Iesus rex, то есть Иисус Царь.

Специалисты подвергли древесный материал шкатулке радиоуглеродному анализу. Оказалось, что породы — дуб и лиственница указывает на период 260-416 гг. Н. е., лиственница — периодом 1290-1394 гг. н. э.

Эксперты сходятся во мнениях, что реликвии подобного возраста могли храниться в деревянных шкатулках современности, то есть косвенно, возраст шкатулки указывает на достоверность находки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал материал об археологических находках. Так, в Риу-Гранди-ду-Сул — самом южном штате Бразилии, археологи обнаружили окаменелости динозавра, который населял планету 230 миллионов лет назад. Ученым даже удалось воссоздать его образ.

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