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Уникальное сокровище: в Чехии нашли гвоздь, которым прибили Иисуса Христа

Шкатулка, найденная в Чехии может стать свидетельством казни Иисуса Христа

сегодня, 20:37
Автор:

Сергей Медведев

Археологи Чехии заявили о том, что нашли клад, который, по меркам современного мира, является бесценным. Так, золотое изделие может являться частью оформленного гвоздя, на котором был распят Иисус Христос.

Уникальное сокровище: в Чехии нашли гвоздь, которым прибили Иисуса Христа

Распятие Иисуса Христа

По меньшей мере, исследователи говорят, что сокровище было найдено в монастырской стене — там обнаружили деревянный ящик, который содержал в себе обломок железного гвоздя размером около шести сантиметров. Копатели предполагают, что  это могло быть частью гвоздя, которым Иисус Христос был прибит к кресту, или, по крайней мере, так думали те, кто спрятал сокровище.

До клада добрались археологи, которые исследовали и собирали данные, чтобы создать цифровую модель одной из церквей, а точнее — Церкви Святого Ильи.

Исследователи обнаружили, что трехметровая ниша является входом в потайной коридор в крепости. Коридор вел в небольшую комнату, ее размеры не превышали  2,2 х 2,5 х 1,25 метра. Сложно было пробиться через отходы животных, они за многие годы забили весь проход.

Отмечается, что помимо скелетов животных, историкам пришлось пройти и через останки людей.

Самым важным оказалась находка со шкатулкой — массивная золотая пластина на крышке содержала в себе символы "IR", что может быть аббревиатурой от латинского Iesus rex, то есть Иисус Царь.

Специалисты подвергли древесный материал шкатулке радиоуглеродному анализу. Оказалось, что породы — дуб и лиственница указывает на период  260-416 гг. Н. е., лиственница — периодом 1290-1394 гг. н. э. 

Эксперты сходятся во мнениях, что реликвии подобного возраста могли храниться в деревянных шкатулках современности, то есть косвенно, возраст шкатулки указывает на достоверность находки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал материал об археологических находках. Так, в Риу-Гранди-ду-Сул — самом южном штате Бразилии, археологи обнаружили окаменелости динозавра, который населял планету 230 миллионов лет назад. Ученым даже удалось воссоздать его образ.



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Источник: https://ukr.media/science/426464/
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