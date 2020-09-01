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Умерла первая украинская олимпийская чемпионка

Нина Бочарова была первой украинкой, которая завоевала золото Олимпийских игр

сегодня, 12:53
Автор:

Виолетта Комаровская

Ушла из жизни легенда украинского спорта - Нина Бочарова. О смерти олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике сообщили на сайте Национального олимпийского комитета. Нине Бочаровой было 95 лет. 

Нина Бочарова стала известной на весь спортивный мир, когда во время летней Олимпиады 1952 года, которая состоялась в Хельсинки, она собрала целый комплект наград: две золотые и две серебряные медали. Это была первая большая победа Украины в составе СССР на Олимпийских Играх. Сама же Бочарова вошла в историю, как первая олимпийская чемпионка из Украины. После этого в 1954 году она стала еще и чемпионкой мира. 

Умерла первая украинская олимпийская чемпионка

Нина Бочарова. Фото: LB.ua

"Переоценить вклад Нины Бочаровой в развитие и спортивной гимнастики, и олимпийского движения в общем - сложно. В историю Игр навсегда вписано золотыми буквами имя хрупкой и, одновременно, непревзойденной спортсменки", - подчеркнули в НОК.

К слову, в свое время именно Нина Бочарова придумала упражнение, которое до нее ни разу никто не выполнял - это поперечный шпагат на брусьях. 

Бывшая украинская спортсменка последнее время жила в Италии. До своего 96-летия она не дожила лишь немного. 24 сентября она должна была отпраздновать свой день рождения.

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