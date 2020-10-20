Умерла известная актриса

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Таисия Ерохина
Советская и российская
Актриса Ирина Скобцева, народная артистка РСФСР, вдова Сергея Бондарчука, скончалась
сегодня, 20 октября, в России. Об этом передает
РБК.
Женщина умерла на
94-м году жизни, как сообщил ее сын – известный российский режиссер Федор
Бондарчук.
Отметим, что в копилке актрисы работы в 80 фильмах. В числе самых известных фильмов с ее
участием – "Война и мир", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Я шагаю по Москве", "Они
сражались за Родину", "Зигзаг удачи". Ее последней работой в кино стал фильм
2016 года "Опасные каникулы". На счету Скобцевой несколько советских и
российских наград и званий.
Напомним, скончался
известный украинский поэт и писатель, публицист и автор книг для детей. Николаю Петренко было
94 года. Известно, что стало причиной смерти.
Ранее сообщалось,
что ушел из жизни известный украинский филолог. Александр
Пономарив всю свою жизнь посвятил развитию и защите украинского языка. Мужчине
было 84 года. В последнее время профессор серьезно болел — у него был перелом
позвонка.
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