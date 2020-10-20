Умерла известная актриса

Советская и российская Актриса Ирина Скобцева, народная артистка РСФСР, вдова Сергея Бондарчука, скончалась сегодня, 20 октября, в России. Об этом передает РБК.

Женщина умерла на 94-м году жизни, как сообщил ее сын – известный российский режиссер Федор Бондарчук.

Отметим, что в копилке актрисы работы в 80 фильмах. В числе самых известных фильмов с ее участием – "Война и мир", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Зигзаг удачи". Ее последней работой в кино стал фильм 2016 года "Опасные каникулы". На счету Скобцевой несколько советских и российских наград и званий.

Напомним, скончался известный украинский поэт и писатель, публицист и автор книг для детей. Николаю Петренко было 94 года. Известно, что стало причиной смерти.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни известный украинский филолог. Александр Пономарив всю свою жизнь посвятил развитию и защите украинского языка. Мужчине было 84 года. В последнее время профессор серьезно болел — у него был перелом позвонка.

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