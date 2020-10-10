Ушел из жизни известный украинский поэт

Во Львове ушел из жизни известный поэт и писатель Николай Петренко. Ему было 94 года. Об этом передает "Твой город" со ссылкой на комментарий родственников умершего.

Сообщается, что Николай Евгеньевич болел. 6 ноября ему бы должно было исполниться 95 лет. В частности, в честь юбилея планировались торжества. Недавно вышла в свет, как оказалось, последняя книга автора — сборник стихов "Адамовы Братья". Официальная автограф-сессия была запланирована после курса лечения.

Как известно, родился писатель в 1925 году на Полтавщине. Во время Второй мировой отбывал наказание в концлагерях за побег с принудительных работ в Германии.

Николай Петренко является автором более 100 книг. Он писал как поэтические произведения, так и прозу, юмористические тексты, публицистику, стихи для детей и сказки. Во львовских театрах ставились также несколько его пьес и либретто музыкальных спектаклей, в частности, "Волшебное огниво", "Довбуша топорик", "Две Иванки" и "Шесть имен". Кроме того, Петренко был членом союза писателей Украины с 1960 года, становился лауреатом ряда престижных украинских премий.

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