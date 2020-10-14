Ушел из жизни известный украинский филолог

Сегодня, 14 октября, скончался известный украинский языковед — доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив. Об этом передает BBC News Украина со ссылкой на слова жены ученого.

Пономарив всю свою жизнь посвятил развитию и защите украинского языка. Сердце ученого перестало биться утром. Мужчине было 84 года. Отмечается, что в последнее время профессор серьезно болел — у него был перелом позвонка.

Пономарив считается легендой Киевского национального университета имени Шевченко, поскольку преподавал там более сорока лет для студентов журналистских специальностей. До этого работал в Институте языкознания имени Потебни.

Ученый переводил на украинский с новогреческого языка и пяти славянских языков, был одним из самых активных членов общества украинского языка "Просвита" и Правописной комиссии, которая исправляла русифицируемый украинский язык. Является автором более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ, редактором и автором словарей различных типов.

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