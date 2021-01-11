Умер заслуженный артист Украины

Текущий год, хоть он только и начался, уже успел забрать жизни многих известных и талантливых людей. В этот список вошел и заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Его сердце остановилось на 60 году жизни. Об этом сообщается в Сети.

Умер украинский артист Владимир Коциловский - фото: Голос Прикарпаття

В воскресенье, 10 января, артист умер в одной из Львовских клиник. Известно, что в осени прошлого года Коциловский лечился в областной клинической больнице. Врачи поставили ему диагноз миелофиброза. Эта болезнь является редкой формой лейкоза (рак крови). К большому сожалению, чуда не произошло — болезнь победила, забрав его жизнь. К слову, в последнее время Владимир давал благотворительные концерты. Они были организованы для спасения людей, борющихся с различными тяжелыми заболеваниями.

Всю свою жизнь Владимир Коциловский посвятил творчеству и музыке. Он окончил консерваторию во Львове, после чего стал солистом в музыкально-драматическом театре им. Юрия Дрогобыча. Кроме того Владимир руководил ансамблем "Галич" в 1991 году. А за несколько лет до этого он был одним из участников концертов в зоне Чернобыльской АЭС. После артист множество раз становился участником Бойковских фестивалей. В 2005 году он стал руководителем группы "Львовский вояж".

Коллегам, друзьям и близким очень нелегко смириться с такой утратой. В социальной сети, под известием о смерти Владимира Коциловского, сейчас каждый может выразить соболезнование.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что известный на всю страну экс-нападающий украинского футбольного клуба "Шахтёр" умер, а также о смерти 101-летнего ученого, который был одним из разработчиков советской атомной бомбы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!