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Умер заслуженный артист Украины

Владимир Коциловский умер всего через пару дней после своего дня рождения

сегодня, 12:01
Автор:

Мокрик Анастасия

Текущий год, хоть он только и начался, уже успел забрать жизни многих известных и талантливых людей. В этот список вошел и заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Его сердце остановилось на 60 году жизни. Об этом сообщается в Сети.

Умер заслуженный артист Украины

Умер украинский артист Владимир Коциловский - фото: Голос Прикарпаття

В воскресенье, 10 января, артист умер в одной из Львовских клиник. Известно, что в осени прошлого года Коциловский лечился в областной клинической больнице. Врачи поставили ему диагноз миелофиброза. Эта болезнь является редкой формой лейкоза (рак крови). К большому сожалению, чуда не произошло — болезнь победила, забрав его жизнь. К слову, в последнее время Владимир давал благотворительные концерты. Они были организованы для спасения людей, борющихся с различными тяжелыми заболеваниями.

Всю свою жизнь Владимир Коциловский посвятил творчеству и музыке. Он окончил консерваторию во Львове, после чего стал солистом в музыкально-драматическом театре им. Юрия Дрогобыча. Кроме того Владимир руководил ансамблем "Галич" в 1991 году. А за несколько лет до этого он был одним из участников концертов в зоне Чернобыльской АЭС. После  артист множество раз становился участником  Бойковских фестивалей. В 2005 году он стал руководителем группы "Львовский вояж".

Коллегам, друзьям и близким очень нелегко смириться с такой утратой. В социальной сети, под известием о смерти Владимира Коциловского, сейчас каждый может выразить соболезнование. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям  о том, что известный на всю страну экс-нападающий украинского футбольного клуба "Шахтёр" умер, а также о смерти 101-летнего ученого, который был одним из разработчиков советской атомной бомбы.



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Источник: https://www.facebook.com/golosprykarpattia/
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