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Умер один из создателей советской атомной бомбы

Выдающийся ученый был родом из Украины

сегодня, 18:55
Автор:

Вечканова Елена

В возрасте 101 года скончался один из разработчиков советской атомной бомбы Исаак Халатников. О смерти выдающегося ученого сообщает издательство РБК, ссылаясь на пресс-службу Российской академии наук.

Умер один из создателей советской атомной бомбы

Исааку Халатникову дожил до 101 года. Фото: РАН

Исаак Халатников отошел в мир иной 9 января 2021 года. Ученый умер в Черноголовке Московской области. Интересно, что в этом населенном пункте расположены Институт теоретической физике им.Ландау (ИТФ), в котором Халатников был почетным директором, и научный центр РАН.

Между тем, корни у Халатникова украинские: мужчина родился в Днепропетровске (в те времена — Екатеринославе) 17 октября 1919 года. Высшее образование он также получил в родном городе — закончил Днепропетровский государственный университет.

О жизни в Украине Халатников говорил не очень много, но с теплотой отзывался о школьных и студенческих годах.

"Был победителем математических олимпиад Днепропетровской области. Обо мне писали газеты, меня знала вся улица, и мама мной очень гордилась. Родители были из пролетарской среды и от науки очень далеки. Так что всем обязан школе", — делился некоторыми воспоминаниями ученый в интервью одному из изданий.

В свое время Исаак Халатников был одним из разработчиков самых смертоносных видов оружия — атомного и водородного — на территории Советского Союза. Как сообщается на официальном сайте РАН, именно его исследования стали ключевыми при сокращении срока создания зарядов для бомб.

Также Халатников сотрудничал с самим Львом Ландау и был одним из соавторов теории квантовых жидкостей. Не обошел стороной физик и космические исследования, в том числе и в разрезе квантовой электродинамики.

За свою жизнь Исаак Халатников был награжден многочисленными премиями и орденами, как СССР, так и зарубежных стран. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в конце декабря не стало известного советского исполнителя Владимира Ефименка.

Кроме того, на днях скончалась одна из актрис, блестяще сыгравшая в любимой многими "Полицейской академии".


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Источник: https://report.az/ru/v-regione/umer-poslednij-iz-sozdatelej-pervoj-sovetskoj-atomnoj-bomby/
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