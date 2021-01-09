Умер один из создателей советской атомной бомбы

В возрасте 101 года скончался один из разработчиков советской атомной бомбы Исаак Халатников. О смерти выдающегося ученого сообщает издательство РБК, ссылаясь на пресс-службу Российской академии наук.

Исааку Халатникову дожил до 101 года. Фото: РАН

Исаак Халатников отошел в мир иной 9 января 2021 года. Ученый умер в Черноголовке Московской области. Интересно, что в этом населенном пункте расположены Институт теоретической физике им.Ландау (ИТФ), в котором Халатников был почетным директором, и научный центр РАН.

Между тем, корни у Халатникова украинские: мужчина родился в Днепропетровске (в те времена — Екатеринославе) 17 октября 1919 года. Высшее образование он также получил в родном городе — закончил Днепропетровский государственный университет.

О жизни в Украине Халатников говорил не очень много, но с теплотой отзывался о школьных и студенческих годах.

"Был победителем математических олимпиад Днепропетровской области. Обо мне писали газеты, меня знала вся улица, и мама мной очень гордилась. Родители были из пролетарской среды и от науки очень далеки. Так что всем обязан школе", — делился некоторыми воспоминаниями ученый в интервью одному из изданий.

В свое время Исаак Халатников был одним из разработчиков самых смертоносных видов оружия — атомного и водородного — на территории Советского Союза. Как сообщается на официальном сайте РАН, именно его исследования стали ключевыми при сокращении срока создания зарядов для бомб.

Также Халатников сотрудничал с самим Львом Ландау и был одним из соавторов теории квантовых жидкостей. Не обошел стороной физик и космические исследования, в том числе и в разрезе квантовой электродинамики.

За свою жизнь Исаак Халатников был награжден многочисленными премиями и орденами, как СССР, так и зарубежных стран.

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