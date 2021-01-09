Умер один из создателей советской атомной бомбы

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Вечканова Елена
В возрасте 101
года скончался один из разработчиков советской атомной бомбы Исаак Халатников.
О смерти выдающегося ученого сообщает издательство РБК, ссылаясь на
пресс-службу Российской академии наук.
Исааку Халатникову дожил до 101 года. Фото: РАН
Исаак Халатников
отошел в мир иной 9 января 2021 года. Ученый умер в Черноголовке Московской
области. Интересно, что в этом населенном пункте расположены Институт теоретической
физике им.Ландау (ИТФ), в котором Халатников был почетным директором, и научный
центр РАН.
Между тем, корни
у Халатникова украинские: мужчина родился в Днепропетровске (в те времена — Екатеринославе)
17 октября 1919 года. Высшее образование он также получил в родном городе —
закончил Днепропетровский государственный университет.
О жизни в Украине
Халатников говорил не очень много, но с теплотой отзывался о школьных и
студенческих годах.
"Был победителем
математических олимпиад Днепропетровской области. Обо мне писали газеты, меня
знала вся улица, и мама мной очень гордилась. Родители были из пролетарской
среды и от науки очень далеки. Так что всем обязан школе", — делился некоторыми
воспоминаниями ученый в интервью одному из изданий.
В свое время Исаак
Халатников был одним из разработчиков самых смертоносных видов оружия —
атомного и водородного — на территории Советского Союза. Как сообщается на
официальном сайте РАН, именно его исследования стали ключевыми при сокращении
срока создания зарядов для бомб.
Также Халатников
сотрудничал с самим Львом Ландау и был одним из соавторов теории квантовых
жидкостей. Не обошел стороной физик и космические исследования, в том числе и в
разрезе квантовой электродинамики.
За свою жизнь Исаак Халатников был награжден многочисленными премиями и орденами, как СССР, так и зарубежных стран.
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