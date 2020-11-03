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Умер известный актер из сериала «Шерлок»

Британскому комику и актеру было 67 лет

сегодня, 19:54 comments1241
Автор:

Таисия Ерохина

Скончался британский актер и комик Джон Грибб, более известный по псевдониму Джон Сешнс. Об этом сообщает 3 ноября The Sun.

Умер известный актер из сериала «Шерлок»

Фото: https://variety.com

Так, актер умер вчера, 2 ноября, в своем доме в Южном Лондоне. Ему было 67 лет. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Друг Сешнса Ронни Анкон рассказал, что покойный был человеком с выдающимся интеллектом, который он смог воплотить в очень "доступную и чистую комедию".

Джон Сешнс снялся в таких фильмах и сериалах, как "Баунти", "Шерлок", "Грязь", "Легенда", "Банды Нью-Йорка", "Доктор Кто", "Молокососы", "Чужестранка", "Железная леди", "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл", "Ложное искушение" и "Великая". Кроме того, он выступил сценаристом для картин "Черчилль идет на войну", "История газетенки", "Немыслимый" и "Страшно-жуткое кино". А также его знали как постоянного участника телешоу "Так чья сейчас реплика?".

Ранее "Комментарии" сообщали, что скончался известный актер из фильма "В бой идут одни старики". Там он сыграл добродушного, веселого, безотказного барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/13095574/john-sessions-dead-whose-line-is-it-anyway-actor/
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