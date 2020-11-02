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Скончался известный актер из фильма «В бой идут одни старики»

Актер стал узнаваем после блестящей игры в киноленте «В бой идут одни старики»

сегодня, 12:51 comments840
Автор:

Таисия Ерохина

На 66 году жизни умер украинский актер и режиссер Александр Немченко, который обрел популярность благодаря фильму Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Об этом сообщил сегодня в Facebook Винницкий академический музыкально-драматический театр им. Николая Садовского.

Скончался известный актер из фильма «В бой идут одни старики»

Сердце актера перестало биться вчера, 1 ноября.

"Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал", — говорится в сообщении.

Немченко является заслуженным артистом Украины, на его счету 122 роли в театре и четыре в фильмах. Популярным он стал после того, как сыграл добродушного, веселого, безотказного барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича в фильме "В бой идут одни старики". Кроме того, Немченко создал театральную студию при Доме учителя, а также долгие годы занимался народной медициной.

Актер попросил в завещании похоронить его прах в родном городе Ровно.

Как оказалось, у Немченко была тяжелая форма диабета. Ему собирали средства на лечение.

Как сообщалось ранее, в США умер известный американский актер Томас Джефферсон Берд. Правоохранители обнаружили на его теле следы от многочисленных ранений. Полиция начала расследование, чтобы выяснить личность стрелка.


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