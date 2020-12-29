Уляну Супрун высадили из такси

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Ольга Чародий
Фото: breaking.znaj.ua
"Меня с Марком таксист Uber попросил выйти из авто на полпути к пункту назначения. Как думаете, какая причина? Мы нахамили водителю? Мы неадекватно вели себя? Мы попросили открыть окно на 2 сантиметра? К сожалению, правильным является последний вариант. Но сначала немного предыстории", — начала рассказ Супрун.
По ее словам, вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным
путем. Еще вероятнее, что это произойдет в небольшом и плохо проветриваемом
помещении. Например, в такси.
В начале декабря медиа опубликовали результаты небольшого
исследования о том, как снизить риск передачи SARS-CoV-2 в авто.
Исходя из этой информации мы с Марком каждый раз, как
заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня
поступили так же — попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра
ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется
сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не
передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха.
Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Зато
предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка
больше, чем реального COVID-19.
Мы вызвали другое такси Uber, где водитель спокойно открыл окно на нашу просьбу и довез до пункта назначения, подытожила бывшая глава Минздрава.
Напомним, Ульяна Супрун заявила, что в аптечках большинства украинцев можно найти препараты, которые уже давно потеряли свою эффективность.
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