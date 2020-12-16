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Главная Новости Общество медицина Супрун рассказала, какие препараты давно пора выбросить из домашней аптечки
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Супрун рассказала, какие препараты давно пора выбросить из домашней аптечки

Свои рекомендации она опубликовала в социальных сетях

сегодня, 21:05
Автор:

Любовь Блажко

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила, что в аптечках большинства украинцев можно найти препараты, которые уже давно потеряли свою эффективность. Так, она перечислила их и назвала причину, почему с некоторыми лекарствами лучше попрощаться. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook. 

Супрун рассказала, какие препараты давно пора выбросить из домашней аптечки

Ульяна Супрун. Фото: focus.ua

По ее мнению, из аптечек пора убрать:

Горчичники, потому как научные доказательства о их пользе отсутствуют. 

Оксолиновую мазь, потому что она блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма и возбудителей респираторных инфекций.

Йод и зеленку, потому что неглубокую рану можно промыть обычной водой. А при необходимости использовать современные средства, которые не вызывают раздражений и являются бесцветными. 

Перекись водорода, потому что научно не доказано, что она способствует заживлению ран. 

Мазь Вишневского когда-то считалась одним из самых эффективных средств от ран, ожогов и нагноений. Она покрывает рану слоем пленки, которая способствует росту и размножению бактерий. А это может только усугубить последствия. 

Мазь "Звездочка" тоже попала в этот список, потому что она вызывает довольно неприятные ощущения. К тому же, Супрун заявила, что это средство не является эффективным в лечении насморка или защиты от вируса. 

Мумие, потому что нет никаких клинических испытаний, подтверждающих ту или иную пользу этого вещества.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ульяна Супрун объяснила, какое количество секса принято считать нормой. Экс-глава Минздрава заявила, что здесь нет конкретной цифры, потому что нормальным считается то количество секса, которое удовлетворяет обеих партнеров. Если верить научным исследованиям, то в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год. Это получается примерно 1 раз в неделю.


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Источник: https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2834430593508156
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