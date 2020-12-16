Супрун рассказала, какие препараты давно пора выбросить из домашней аптечки

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Любовь Блажко
Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила, что в аптечках большинства украинцев можно найти препараты, которые уже давно потеряли свою эффективность. Так, она перечислила их и назвала причину, почему с некоторыми лекарствами лучше попрощаться. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.
Ульяна Супрун. Фото: focus.ua
По ее мнению, из аптечек пора убрать:
• Горчичники, потому как научные доказательства о их пользе отсутствуют.
• Оксолиновую мазь, потому что она блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма и возбудителей респираторных инфекций.
• Йод и зеленку, потому что неглубокую рану можно промыть обычной водой. А при необходимости использовать современные средства, которые не вызывают раздражений и являются бесцветными.
• Перекись водорода, потому что научно не доказано, что она способствует заживлению ран.
• Мазь Вишневского когда-то считалась одним из самых эффективных средств от ран, ожогов и нагноений. Она покрывает рану слоем пленки, которая способствует росту и размножению бактерий. А это может только усугубить последствия.
• Мазь "Звездочка" тоже попала в этот список, потому что она вызывает довольно неприятные ощущения. К тому же, Супрун заявила, что это средство не является эффективным в лечении насморка или защиты от вируса.
• Мумие, потому что нет никаких клинических испытаний, подтверждающих ту или иную пользу этого вещества.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ульяна Супрун объяснила, какое количество секса принято считать нормой. Экс-глава Минздрава заявила, что здесь нет конкретной цифры, потому что нормальным считается то количество секса, которое удовлетворяет обеих партнеров. Если верить научным исследованиям, то в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год. Это получается примерно 1 раз в неделю.
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