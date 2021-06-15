"Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата: что еще стоило бы оптимизировать

АО "Укрзализныця" (УЗ) сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата. Сокращение не будет касаться сотрудников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий. Как оцениваете это решение? Что (кого) еще стоило бы оптимизировать? Эксперты оценили изменения для портала "Комментарии".

Укрзализныця (фото из открытых источников)

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев уверен, что численность сотрудников УЗ следует оптимизировать. И подчеркивает важность того, чтобы соответствующие решения не носили популистический характер.

"Сейчас речь идет о сокращении центрального аппарата. Но не стоит забывать, что в каждом филиале существует и управленческий аппарат, который нередко не соответствует необходимости, — отмечает эксперт. — И когда делается акцент на сокращении именно центрального аппарата и подчеркивается, что это не будет касаться филиалов, неких производственных специальностей, это настораживает. Не является ли это неким очередным популистическим заявлением?"

По словам Андрея Рязанцева, ранее, в пиковый период, наша железная дорога перевозила более 1 млрд тонн в год. Сейчас – в районе 295 млн тонн. То есть, явно имеются излишние мощности. В том числе – на производственных направлениях.

"Это так называемые излишние активы, — поясняет эксперт. — И к ним приписаны люди, которые относятся не только к управленческим, но и к производственным специальностям. И необходимо подходить более системно к тому, какие штатные, структурные единицы (те же вагонные депо) являются сейчас для УЗ действительно необходимыми. Сокращение же исключи административного персонала, только в главном аппарате, не приведет к существенной экономии и к той цели, которой данным сокращением вроде бы пытаются достичь".

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов называет проблемой УЗ подмену стратегического и систематического плана действий (и его выполнения, естественно) на мелкие, запоздалые действия.

"Действительно, административный (как и общий) штат УЗ раздут очень сильно. С другой стороны, увольнение тысяч сотрудников — это шок как для предприятия, самих сотрудников и экономики страны в целом, — отмечает эксперт. — Сокращение 30% административного штата (это сколько в абсолютных числах? 500-1000 человек?) не решает общей проблемы. И странно, что эта новость освещена так сильно, а не планы на 2021 год сократить 26 тысяч человек по всей "Укрзализныце" (согласно проекту финансового плана УЗ на текущей год)".

По мнению Владислава Притоманова, каждый человек рабочей профессии должен перед уходом пройти переподготовку для возможности работы в других сферах промышленности.

"Позитивный пример есть — это сокращение десяти тысяч рабочих Криворожстали после её приватизации Арселором, — напоминает эксперт. — Вторым пунктом является автоматизация бизнес процессов на предприятии, что сгладит повышение нагрузки на оставшийся персонал".

Напомним, с 1 июня будет возобновлено курсирование поезда, который соединяет Киев с Будапештом и Веной.

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