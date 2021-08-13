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"Укрзализныця" преждевременно завершила ремонт поезда, слетевшего с рельсов

"Укрзализныця" досрочно завершила ремонт поезда Hyundai Rotem

сегодня, 11:55
Автор:

Хмільовська Інна


"Укрзализныця" преждевременно завершила ремонт поезда, слетевшего с рельсов

Поезд "Укрзализныци", фото с открытых источников

Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзализныця" преждевременно финишировала с ремонтом пассажирского скоростного поезда Hyundai Rotem, шесть вагонов которого в марте этого года слетели с рельсов. Об этом сообщают на сайте компании.

Согласно информации, по предварительным оценкам экспертной комиссии, ремонт должен был занять около года.

"Благодаря работе специалистов сервисной группы Hyundai Rotem и филиала все работы удалось выполнить за четыре месяца, работали круглосуточно. Общая стоимость работ составила почти 67 млн ​​грн", — отмечают в компании.

Кроме того, "Укрзализныця" даже успела завершить испытания поезда. С 14 августа он начинает курсировать. Первый рейс будет выполнен по маршруту №724 Киев — Харьков.

Hyundai Rotem — Юго-Корейская компания, производящая подвижные составы, военной техники и заводское оборудование. Она является частью Hyundai Motor Group. Название было изменено на современное в декабре 2007 года.

Также в компании напомнили, что объем пассажирских перевозок восстанавливается после карантина и по состоянию на июль населенность поездов дальнего следования и Интерсити + составила 90% и более.

Сейчас "Укрзализныця" обеспечивает 82% грузовых и примерно 50% пассажирских перевозок, которые осуществляются всеми видами транспорта. 

Как ранее сообщал портал "Комментарии", недавно неизвестные на ходу напали на пассажирский поезд "Укрзализныци"Тревожный случай произошел вчера, 10 августа, с поездом "Укрзализныци". На перегоне Фундуклеевка — Цибулево регионального филиала "Одесская железная дорога" группа неизвестных вандалов напала на пригородный поезд, создав угрозу безопасности движению и жизни пассажиров. 



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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/556161/
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