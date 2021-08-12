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Главная Новости Общество происшествия Шины, камни и разбитое стекло: неизвестные на ходу напали на пассажирский поезд "Укрзализныци"
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Шины, камни и разбитое стекло: неизвестные на ходу напали на пассажирский поезд "Укрзализныци"

Нападение на пассажирский поезд произошло в Одесской области

сегодня, 09:50
Автор:

Хмільовська Інна

Тревожный случай произошел вчера, 10 августа, с поездом "Укрзализныци". На перегоне Фундуклеевка — Цибулево регионального филиала "Одесская железная дорога" группа неизвестных вандалов напала на пригородный поезд, создав угрозу безопасности движению и жизни пассажиров. Об этом сообщили в региональном филиале "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Шины, камни и разбитое стекло: неизвестные на ходу напали на пассажирский поезд "Укрзализныци"

Поезд "Укрзализныци", фото из открытых источников

Инцидент произошел во время движения поезда №6505 сообщением Знаменка — Тараса Шевченко. Неизвестные лица наложили резиновых шин и камней на пути, а также разбили стекло в дверях хвоста другого вагона поезда.

"К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Благодаря оперативным действиям машиниста поезда, наезд на препятствия удалось предотвратить. На место происшествия вызвали местный отдел Нацполиции", — сообщают железнодорожники.

Работники филиала "Укрзализныци" отмечают, что, кроме убытков, страдают также пассажиры, ведь поврежденные вагоны снимают с движения для восстановления, сокращается состав поездов. Кроме того, на восстановление внешнего вида вагонов нужно потратить не только деньги, но много времени. В ведомстве обеспокоены и встревожены ситуацией с пригородным поездом.

"Подобные вмешательства препятствуют стабильной работе железной дороги, наносят значительный материальный ущерб, образуют крайне опасные условия работы железнодорожного транспорта и угрожают вероятностью возникновения аварийных ситуаций, что может привести даже к человеческим жертвам", — сказано в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал портал "Коментарии", "Укрзализныця" напомнила о 12 бесплатных услугах, о которых многие даже не догадывались. Не все знают, что, покупая билет, пассажир получает массу других вещей, помимо самого проезда, от бесплатных услуг в поезде до выплаты страховой компанией в случае травмы.


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Источник: http://odz.gov.ua/news.php?p=1924
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