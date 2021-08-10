«Укрзализныця» напомнила о 12 бесплатных услугах, о которых многие даже не догадывались

Украинцы довольно часто, пользуясь услугами "Укрзализныци" и путешествуя по Украине, далеко не всегда знают о том, что есть спектр услуг, которые бесплатны, а правильнее сказать те, которые включены в стоимость билета. Не все знают, что, покупая билет пассажир получает массу других вещей, помимо самого проезда, от бесплатных услуг в поезде до выплаты страховой компании в случае травмы. Как передает издание "Комментарии", портал "Обозреватель" разобрался, какие же услуги включены в стоимость билета во время путешествия.

Поезд. Фото: сайт Депо

Первая услуга – все пассажиры, у которых есть билет, могут бесплатно пользоваться туалетами. Вторая услуга – это всегда, даже, когда вы отказываетесь покупать чай или кофе, вы можете бесплатно попросить кипяток у проводника, а также стакан и ложку, заварив свой чай или кофе. Третья услуга – можно оставить в холодильнике проводника свой напиток для его охлаждения. Четвертая услуга – у проводника также есть аптечка, которой можно воспользоваться в случае необходимости. Пятая услуга – многие обращали внимание, что на верхних полках в некоторых вагонах есть ремни безопасности, которые можно попросить у проводника, чтобы не упасть во время сна. Шестая услуга – пассажир не обязан сам складывать постельное бельё после того, как он им пользовался, ведь услуга уборки белья включена в стоимость билета. Седьмая услуга – в туалете всегда должно быть мыло и туалетная бумага. Восьмая услуга – если в билете прописано, что у вас купе с кондиционированием, то вы вправе попросить проводника перевести вас в другой вагон, если в вашем купе не работает кондиционер.

Девятая услуга – пассажир может совершенно бесплатно изменить дату выезда билета. Десятая услугам – если вы проехали свою остановку, вы имеете право бесплатно вернуться. Одиннадцатая услуга – вы имеете право прервать поездку на срок до десяти дней. Ну и двенадцатая услуга – это касается уже страховой компании, в случае получения травмы во время путешествия, пассажир имеет право получить компенсацию.

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