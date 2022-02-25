"Укрзализныця" предупредила об отмене пригородных поездов: перечень

Сегодня, 25 февраля, Россия продолжает военное вторжение на украинские территории, в связи с угрозой, АО "Укрзализныця" предупредила об отмене ряда пригородных поездов. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Укрзализныця предупредила об отмене пригородных поездов (фото из открытых источников)

С 25 февраля временно не будут курсировать поезда из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина и между этими пунктами.

Электропоезда, которые курсируют обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, будут продолжать ходить, но теперь только в Ирпень.

В Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.

В центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье.

Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов-Лавочное-Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля.

Также отменены электропоезда сообщением Харьков — Казачья Лопань, Мерчик — Тростянец — Смородино и Тростянец — Смородино — Люботин.

Отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск.

Поезда Мариуполь — Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции Скотовую. Поезда по маршруту Лантратовка — Кондрашевская-Нова ограничиваются по станции Новый Айдар.

Там, где позволяет ситуация, " Укрзализныця" будет продолжать курсирование поездов. Пассажиров просят не паниковать и иметь при себе документы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что за первый день вторжения РФ, 24февраля, было эвакуированы более 10 тысяч украинцев.

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