"Укрзализныця" предупредила об отмене пригородных поездов: перечень

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Сегодня,
25 февраля, Россия продолжает военное вторжение на украинские
территории, в связи с угрозой, АО "Укрзализныця" предупредила об
отмене ряда пригородных поездов. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.
Укрзализныця предупредила об отмене пригородных поездов (фото из открытых источников)
С
25 февраля временно не будут курсировать поезда из Киева в направлении
Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня,
Тетерева, Малина и между этими пунктами.
Электропоезда,
которые курсируют обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, будут продолжать
ходить, но теперь только в Ирпень.
В
Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон,
Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.
В
центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь –
Запорожье.
Во
Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов-Лавочное-Чоп с 25
февраля и обратно с 26 февраля.
Также
отменены электропоезда сообщением Харьков — Казачья Лопань, Мерчик — Тростянец
— Смородино и Тростянец — Смородино — Люботин.
Отменен
ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут,
Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск.
Поезда
Мариуполь — Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из
Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции
Скотовую. Поезда по маршруту Лантратовка — Кондрашевская-Нова ограничиваются по
станции Новый Айдар.
Там,
где позволяет ситуация, " Укрзализныця" будет продолжать курсирование
поездов. Пассажиров просят не паниковать и иметь при себе документы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что за первый день вторжения РФ, 24февраля, было эвакуированы более 10 тысяч украинцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости