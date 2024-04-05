Укрзализныця готовит сюрприз для тех, кто любит путешествовать семьями: о чем идет речь

Укрзализныця совместно с UNICEF планирует реализовать проект "семейных вагонов" на внутренних пассажирских перевозках. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Лященко, пишет "Интерфакс-Украина".

Укрзализныця. Фото из открытых источников

"Семейные вагоны" будут минимум на трех внутренних маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, таких вагонов будет больше", – сказал Евгений Лященко.

Он уточнил, что проект будет реализован до конца года.

Концепцию проекта разработала UNICEF, которая профинансирует переоборудование вагонов.

Отметим, ранее "Комментарии" информировали – в конце марта был запущен международный ночной рейс Прага – Чоп. Маршрут поезда пролегает через столицу Чехии, Прагу, словацкий Кошице, вплоть до украинского Чопа. Этот рейс был реализован в сотрудничестве с чешской компанией RegioJet, известной своими инновационными подходами к организации пассажирских перевозок. Данный маршрут не только упрощает путешествие между Украиной и Чехией, но и открывает новые возможности для туристического и делового обмена между странами.

В рамках поддержки нового международного направления, Укрзализныця запустила внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород. Это решение позволяет обеспечить удобную пересадку для пассажиров из разных уголков Украины, стремящихся воспользоваться новым маршрутом в Европу.

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