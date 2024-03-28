Укрзализныця запускает новый рейс в сердце Европы: детали маршрута

Сегодня был запущен международный ночной рейс Прага — Чоп. Маршрут поезда пролегает через столицу Чехии, Прагу, словацкий Кошице, вплоть до украинского Чопа. Этот рейс был реализован в сотрудничестве с чешской компанией RegioJet, известной своими инновационными подходами к организации пассажирских перевозок. Данный маршрут не только упрощает путешествие между Украиной и Чехией, но и открывает новые возможности для туристического и делового обмена между странами.

Новое международное сообщение - в Укрзализныце рассказали о рейсе в Европу

В рамках поддержки нового международного направления, Укрзализныця запустила внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород. Это решение позволяет обеспечить удобную пересадку для пассажиров из разных уголков Украины, стремящихся воспользоваться новым маршрутом в Европу.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от дня поездки, средняя цена составляет около 1060 грн за сидячее место и 1700 грн за спальное место. Приобрести билеты можно через официальный сайт перевозчика RegioJet. В поездах предлагается ряд удобств, включая женские купе и богатый ассортимент блюд и напитков из бортового меню, что делает путешествие еще более комфортным.

Ожидается, что время в пути между Прагой и Чопом составит около 13 часов, с ежедневным отправлением из Праги в 21:52 и прибытием в Чоп в 10:35. Обратный рейс отправляется из Чопа ежедневно в 17:35, прибывая в Прагу на следующее утро в 05:57. Пограничный и таможенный контроль для удобства пассажиров будет проводиться в международном терминале железнодорожного вокзала Чоп и непосредственно в вагонах поезда во время стоянки на пограничной станции Чиерна-над-Тисоу, минимизируя необходимость для пассажиров покидать поезд.

Напомним, что на железнодорожном вокзале в Ровно остановили поезд, направлявшийся в Варшаву. Причиной остановки стало столкновение между украинским депутатом и иностранцем из-за нарушения тишины в вагоне. По информации украинского журналиста Константина Андриюка, к инциденту мог быть причастен народный депутат от "Слуги народа" Артем Кунаев.