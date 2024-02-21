Как сдать жд билеты, купленные онлайн и сколько компенсируют

Как передает портал "Комментарии", вернуть железнодорожный билет до отправления поезда можно в кассах и онлайн в личном кабинете на сайте "Укрзализныци". Пассажир сможет возвратить полную стоимость билета только в том случае, если это купе, и получить половину от потраченных средств – если плацкарт. Это при условии, что вы возвращаете билет не позднее, чем за шесть часов до отправления поезда.

Возврат ж/д билетов в Украине. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы вернуть билет на поезд через кассу вам потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность пассажира (паспорт, военный билет, водительское удостоверение, студенческий билет, служебное удостоверение). Кассир до возврата денег за сданный билет назовет вам сумму возврата. Деньги вам вернут таким же способом, каким была произведена оплата за этот билет.

Если вы обменяли электронный билет или ваучер на бумажный, вернуть такой билет можно исключительно в железнодорожной кассе.

Можно также возвратить жд билет и/или бланк заказа, которые были оформлены онлайн через сайт booking.uz.gov.ua через сеть. Для этого нужно выполнить следующие шаги: авторизоваться на сайте "Укрзализныци"; в разделе "Актуальные билеты" выбрать приобретенный билет; нажать кнопку "Вернуть"; заполнить соответствующую форму, которая появится на экране. Деньги вернутся на карту, которой было оплачено за билет.

Можно также вернуть билеты на поезд после его отправления, но это возможно только в кассах вокзалов. Чтобы вам вернули деньги за билет, нужно предоставить физическую копию билета и документы, удостоверяющие личность.

Также важно знать, что согласно правилам "Укрзализныци", при возвращении железнодорожного билета будет удержано 60 грн сборов за услуги. Сумма возврата зависит от срока между оформлением, возвратом билета и отправлением поезда: если до отправления поезда осталось более 24 часов, вам вернут полную стоимость билета (купе и плацкарт); если осталось от 24 до 6 часов – вернут полную стоимость купейного билета и 50% плацкарта; если меньше 6 часов – вернут полную стоимость купейного билета, а за плацкарт средства не будут возвращены; если возврат происходит в течение часа после отправления поезда, вам вернут 10% стоимости купейного и плацкартного билетов (только в кассе вокзала). И еще немаловажно – если после отправления поезда прошло больше часа, стоимость билетов не возмещается.

Читайте также на портале "Комментарии" - гордость уходит на второй план: украинцы рассказали, какие эмоции теперь все чаще их посещают.