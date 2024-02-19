Гордость уходит на второй план: украинцы рассказали, какие эмоции теперь все чаще их посещают

В феврале среди граждан при мнении об Украине выросли ощущение печали и страха, в то же время уменьшилось количество тех, кто испытывает гордость, по сравнению с 2022 годом. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-11 февраля.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что при мысли об Украине испытывало чувство гордости 56% респондентов, тогда как в августе 2022 года – 75%.

Также с августа 2022 до февраля 2024 выросло ощущение печали (с 29% до 39%) и страха (с 11% до 21%).

При этом среди тех, кто убежден в победе, выше доля гордости (64% против 21%) и радости (12% против 2%) за страну.

В то же время среди неуверенных в победе наоборот преобладает печаль (56% по сравнению с 36%), и больше страх (25% против 21%), гнев (18% против 7%), стыд (19% против 5%).

Младшие поколения чаще испытывают печаль (по 41%) и гнев (10%), чем старшие (36% и 7% соответственно). С другой стороны, молодежь в возрасте 18 — 35 лет чаще испытывает заинтересованность (15%) относительно будущего Украины.

Страх – эмоция, которая заметно колеблется между различными категориями респондентов. Например, это ощущение более распространено среди ВПЛ (31% против 20%), среди респондентов, чьи родственники сейчас в ВСУ (25% против 19%), и среди молодежи (26% против 20% среди старших респондентов).

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Большинство украинцев считают, что начало мирных переговоров об окончании войны с Россией должно начаться при уходе российских войск. За начало мирных переговоров после ухода российских войск на границы 1991 выступили 26,1% украинцев. Еще 21,6% украинцев согласны на мирные переговоры, если Россия выведет войска и начнет выплачивать компенсации за вторжение.