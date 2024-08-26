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"Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по Украине: детали

Энергетики работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев

сегодня, 10:02
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света во время массированного ракетного удара РФ по Украине 26 августа. 

"Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по Украине: детали

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют", — говорится в сообщении.

Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев, добавили в пресс-службе.

Стоит напомнить, утром 26 августа по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракет и дронов.

В ряде городов Украины раздались взрывы.

В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Власти столицы сообщили, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света. Также вся Сумская область без электричества. Начались перебои с электричеством в Полтавской области.

Также стало известно, что из-за в Украине из-за ракетного удара и обесточивания задерживаются поезда. Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Все поезда дальнего сообщения продолжат движение. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки, энергетики уже работают на местах", — говорится в сообщении.

В то же время City Express в Киеве и Днепре работают по графику, добавили в пресс-службе.

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