"Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по Украине: детали

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света во время массированного ракетного удара РФ по Украине 26 августа.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев, добавили в пресс-службе.
Стоит напомнить, утром 26 августа по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракет и дронов.
В ряде городов Украины раздались взрывы.
В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Власти столицы сообщили, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.
В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.
В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света. Также вся Сумская область без электричества. Начались перебои с электричеством в Полтавской области.
Также стало известно, что из-за в Украине из-за ракетного удара и обесточивания задерживаются поезда. Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В то же время City Express в Киеве и Днепре работают по графику, добавили в пресс-службе.
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